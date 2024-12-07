الحديث عن تحرك عسكري لتحرير صنعاء بهذا الموعد - أخبار كلمتك

الحديث عن تحرك عسكري لتحرير صنعاء بهذا الموعد - أخبار كلمتك

في جريمة مروعة.. جرحى بتفجير محل تجاري - أخبار كلمتك

في جريمة مروعة.. جرحى بتفجير محل تجاري - أخبار كلمتك

رئيس الائتلاف الوطني السوري: إعادة هيكلة الجيش ورفع العقوبات سيكون أول مطلب لنا - أخبار كلمتك

رئيس الائتلاف الوطني السوري: إعادة هيكلة الجيش ورفع العقوبات سيكون أول مطلب لنا - أخبار كلمتك

فصائل المعارضة تبث أول بيان لها إلى الشعب السوري على شاشة التلفزيون الرسمي - أخبار كلمتك

فصائل المعارضة تبث أول بيان لها إلى الشعب السوري على شاشة التلفزيون الرسمي - أخبار كلمتك

أسعار الخضار اليوم الأحد، الليمون البلدي يسجل 33 جنيهًا في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار الخضار اليوم الأحد، الليمون البلدي يسجل 33 جنيهًا في سوق العبور - أخبار كلمتك

بتهمة الخيانة، اعتقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي السابق - أخبار كلمتك

بتهمة الخيانة، اعتقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي السابق - أخبار كلمتك

البيت الأبيض: بايدن يتابع عن كثب الأحداث الاستثنائية في سوريا - أخبار كلمتك

البيت الأبيض: بايدن يتابع عن كثب الأحداث الاستثنائية في سوريا - أخبار كلمتك

قائد المصري: طموحاتنا كبيرة ونسعى للوصول لأبعد مدى في الكونفيدرالية - أخبار كلمتك

قائد المصري: طموحاتنا كبيرة ونسعى للوصول لأبعد مدى في الكونفيدرالية - أخبار كلمتك

بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد التعادل سلبيا أمام أورلاندو (فيديو) - أخبار كلمتك

بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد التعادل سلبيا أمام أورلاندو (فيديو) - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم الأحد 08 -12- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم الأحد 08 -12- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

متحف الحضارة يستضيف حفل ختام النسخة الرابعة لحملة مانحي أمل - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
متحف الحضارة يستضيف حفل ختام النسخة الرابعة لحملة مانحي أمل - أخبار كلمتك

متحف الحضارة يستضيف حفل ختام النسخة الرابعة لحملة مانحي أمل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 02:43 مساءً -  شهد المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، الحفل الذي أقيم في إطار فعاليات ختام النسخة الرابعة من حملة مناحي أمل تحت رعاية عدد من الوزارات والمنظمات الدولية والجهات المعنية والهيئات والمؤسسات الخيرية من بينها وزارة السياحة والآثار.

 

ختام النسخة الرابعة من حملة مناحي

 وألقى الدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي لـ هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية كلمة ترحيب خلال الحفل معربًا خلالها عن سعادته بهذه الاحتفالية وحرص المتحف على المشاركة في هذا الحدث الهام ودعم أنشطة الحملة الإنسانية والخيرية، مشيدًا بدور الحملة في منح الأمل لجميع المرضى حول العالم وتحدي كل الظروف المرضية الصعبة التي يمر بها أي انسان. 

وأشار أيضًا إلى الدور المجتمعي للمتحف في الاهتمام بذوي الهمم ودمجهم في المجتمع وتعزيز الوعي السياحي والأثري لديهم تماشيًا مع سياسة الدولة.

 

وخلال الحفل تم تكريم الدكتور الطيب عباس من قِبل حملة  مانحي أمل وإهدائه الدرع الخاص بالحملة وذلك تقديرًا للجهود التي قدمها المتحف في دعم الحملة خلال الفترة السابقة.

 

رحلة كفاح البطل الرياضي أنور الكموني لاعب التنس الدولي

 كما تم عرض أفلام تسجيلية عن رحلة كفاح البطل الرياضي  أنور الكموني لاعب التنس الدولي ضد مرض السرطان، والمواسم السابقة من حملة "مانحي أمل"، وعن جهود وإنجازات الدولة المصرية في ملف الرياضة ودعم ذوي الهمم، وتقديم بعض الفقرات الموسيقية والغنائية التي أبهرت الحضور، بالإضافة إلى جولة داخل قاعات المتحف المختلفة تعرف خلالها الحضور على تاريخ المتحف ومقتنياته الأثرية التي تحكي تاريخ الحضارة المصرية العريقة.

كما تم تنظيم جلسة حوارية ، بمسرح المتحف، برعاية منظمة اليونسكو، عن تمكين المرأة تناولت قصص النجاح والإلهام، أدارتها الفنانة جيلا كلارا كاسيوس ممثلة اليونسكو وبحضور متحدثين مصريين ودوليين.

 

رحلة وزارة السياحة والآثار لحملي مانحي أمل

وفي سياق متصل، نظمت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، رحلة سياحية للضيوف المشاركين في فعاليات ختام النسخة الرابعة لحملة مانحي أمل العالمية، تضمنت زيارة وجولة بمنطقة أهرامات الجيزة استمعوا خلالها لشرح مفصل عن تاريخ هذه المنطقة الأثرية وعبقرية المصري القديم في بناء الأهرامات ونحت تمثال أبو الهول، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية.

ومن جانبه، أوضح عمرو القاضي الرئيس التنفيذي لـ الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن الهيئة حرصت على المشاركة في هذا الحدث من خلال تنظيم هذا البرنامج السياحي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الترويجية للهيئة والتى تهدف إلى تسليط الضوء على الأماكن الأثرية والسياحية بمصر فضلًا عن الدور المجتمعى الذي تقوم به.

وشارك في هذه الرحلة السياحية وفي الحفل الذي أقيم بالمتحف القومي للحضارة المصرية  كريستوف جيوفانيتي رئيس مؤسسة الأمم المتحدة، والأمير تشارلز هنري دي لوبكوفيتش، ونبيل فرنسي وعضو في عائلة لوبكوفيتش، وكورين ليباج وزيرة البيئة الفرنسية السابقة وعضو سابق في البرلمان الأوروبي، وفيديريكو مارتيلو الملحن والمطرب والمؤلف الإيطالي، وغوباتو ستيفانو رئيس مجلس إدارة دوقية لوكسمبورغ الكبرى ومستشار المجلس العالمي لبنك بيني ميرينتي، والفنانة جيلا كلارا كاسيوس ممثلة اليونسكو من أجل السلام والمرشحة لجائزة اليونسكو، ولاعب التنس  أنور الكموني مؤسس حملة "مانحي أمل"، والمغامر شون سوارنر" الذي استطاع تسلق جبل ايفرست و7 قمم جبلية أخرى وتزلج على القطبين الشمالى والجنوبى، والدكتورة يمنى عامر رئيس التطوير فى حملة "مانحي الأمل"، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الخيرية والشخصيات الأكثر تأثيرًا وإلهامًا حول العالم، إلى جانب نخبة من المتخصصين في مجالات الإنسانية والثقافة.

 

بداية ظهور حملة مانحي أمل 

جدير بالذكر أن حملة "مانحي أمل" هي حملة عالمية لنشر الأمل أسسها لاعب التنس الكابتن أنور الكموني وانطلقت لأول مرة عام 2021 في مدينة جنيف بدولة سويسرا وتهدف إلى إطلاق العديد من المبادرات والشراكات مع المؤسسات الخيرية للدفاع عن فكرة نشر الأمل من خلال توفير الدعم والإلهام لمكافحي الأمراض الخطيرة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال الأيتام والعديد من الأشخاص الذين واجهوا أحداثا مؤلمة أو أمراضًا خطيرة، من خلال المتطوعين بها في أكثر من 23 دولة عن طريق تنظيم الفعاليات والأحداث والمؤتمرات المختلفة حول العالم التي تساهم في تحقيق ذلك، والتي من بينها المؤتمرات المتعلقة بالرياضة والصحة والفن. 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق