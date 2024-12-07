متحف الحضارة يستضيف حفل ختام النسخة الرابعة لحملة مانحي أمل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 02:43 مساءً - شهد المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، الحفل الذي أقيم في إطار فعاليات ختام النسخة الرابعة من حملة مناحي أمل تحت رعاية عدد من الوزارات والمنظمات الدولية والجهات المعنية والهيئات والمؤسسات الخيرية من بينها وزارة السياحة والآثار.

ختام النسخة الرابعة من حملة مناحي

وألقى الدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي لـ هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية كلمة ترحيب خلال الحفل معربًا خلالها عن سعادته بهذه الاحتفالية وحرص المتحف على المشاركة في هذا الحدث الهام ودعم أنشطة الحملة الإنسانية والخيرية، مشيدًا بدور الحملة في منح الأمل لجميع المرضى حول العالم وتحدي كل الظروف المرضية الصعبة التي يمر بها أي انسان.

وأشار أيضًا إلى الدور المجتمعي للمتحف في الاهتمام بذوي الهمم ودمجهم في المجتمع وتعزيز الوعي السياحي والأثري لديهم تماشيًا مع سياسة الدولة.

وخلال الحفل تم تكريم الدكتور الطيب عباس من قِبل حملة مانحي أمل وإهدائه الدرع الخاص بالحملة وذلك تقديرًا للجهود التي قدمها المتحف في دعم الحملة خلال الفترة السابقة.

رحلة كفاح البطل الرياضي أنور الكموني لاعب التنس الدولي

كما تم عرض أفلام تسجيلية عن رحلة كفاح البطل الرياضي أنور الكموني لاعب التنس الدولي ضد مرض السرطان، والمواسم السابقة من حملة "مانحي أمل"، وعن جهود وإنجازات الدولة المصرية في ملف الرياضة ودعم ذوي الهمم، وتقديم بعض الفقرات الموسيقية والغنائية التي أبهرت الحضور، بالإضافة إلى جولة داخل قاعات المتحف المختلفة تعرف خلالها الحضور على تاريخ المتحف ومقتنياته الأثرية التي تحكي تاريخ الحضارة المصرية العريقة.

كما تم تنظيم جلسة حوارية ، بمسرح المتحف، برعاية منظمة اليونسكو، عن تمكين المرأة تناولت قصص النجاح والإلهام، أدارتها الفنانة جيلا كلارا كاسيوس ممثلة اليونسكو وبحضور متحدثين مصريين ودوليين.

رحلة وزارة السياحة والآثار لحملي مانحي أمل

وفي سياق متصل، نظمت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، رحلة سياحية للضيوف المشاركين في فعاليات ختام النسخة الرابعة لحملة مانحي أمل العالمية، تضمنت زيارة وجولة بمنطقة أهرامات الجيزة استمعوا خلالها لشرح مفصل عن تاريخ هذه المنطقة الأثرية وعبقرية المصري القديم في بناء الأهرامات ونحت تمثال أبو الهول، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية.

ومن جانبه، أوضح عمرو القاضي الرئيس التنفيذي لـ الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن الهيئة حرصت على المشاركة في هذا الحدث من خلال تنظيم هذا البرنامج السياحي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الترويجية للهيئة والتى تهدف إلى تسليط الضوء على الأماكن الأثرية والسياحية بمصر فضلًا عن الدور المجتمعى الذي تقوم به.

وشارك في هذه الرحلة السياحية وفي الحفل الذي أقيم بالمتحف القومي للحضارة المصرية كريستوف جيوفانيتي رئيس مؤسسة الأمم المتحدة، والأمير تشارلز هنري دي لوبكوفيتش، ونبيل فرنسي وعضو في عائلة لوبكوفيتش، وكورين ليباج وزيرة البيئة الفرنسية السابقة وعضو سابق في البرلمان الأوروبي، وفيديريكو مارتيلو الملحن والمطرب والمؤلف الإيطالي، وغوباتو ستيفانو رئيس مجلس إدارة دوقية لوكسمبورغ الكبرى ومستشار المجلس العالمي لبنك بيني ميرينتي، والفنانة جيلا كلارا كاسيوس ممثلة اليونسكو من أجل السلام والمرشحة لجائزة اليونسكو، ولاعب التنس أنور الكموني مؤسس حملة "مانحي أمل"، والمغامر شون سوارنر" الذي استطاع تسلق جبل ايفرست و7 قمم جبلية أخرى وتزلج على القطبين الشمالى والجنوبى، والدكتورة يمنى عامر رئيس التطوير فى حملة "مانحي الأمل"، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الخيرية والشخصيات الأكثر تأثيرًا وإلهامًا حول العالم، إلى جانب نخبة من المتخصصين في مجالات الإنسانية والثقافة.

بداية ظهور حملة مانحي أمل

جدير بالذكر أن حملة "مانحي أمل" هي حملة عالمية لنشر الأمل أسسها لاعب التنس الكابتن أنور الكموني وانطلقت لأول مرة عام 2021 في مدينة جنيف بدولة سويسرا وتهدف إلى إطلاق العديد من المبادرات والشراكات مع المؤسسات الخيرية للدفاع عن فكرة نشر الأمل من خلال توفير الدعم والإلهام لمكافحي الأمراض الخطيرة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال الأيتام والعديد من الأشخاص الذين واجهوا أحداثا مؤلمة أو أمراضًا خطيرة، من خلال المتطوعين بها في أكثر من 23 دولة عن طريق تنظيم الفعاليات والأحداث والمؤتمرات المختلفة حول العالم التي تساهم في تحقيق ذلك، والتي من بينها المؤتمرات المتعلقة بالرياضة والصحة والفن.

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