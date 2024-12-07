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أبرز قرارات اجتماع مجلس نقابة المحامين اليوم - أخبار كلمتك

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أبرز قرارات اجتماع مجلس نقابة المحامين اليوم - أخبار كلمتك

أبرز قرارات اجتماع مجلس نقابة المحامين اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 02:36 مساءً - اجتمع مجلس النقابة العامة للمحامين، اليوم السبت 7 ديسمبر 2024، بحضور عبد الحليم علام، نقيب المحامين - رئيس اتحاد المحامين العرب، وعدد كبير من أعضاء المجلس.

قرار مجلس نقابة المحامين

- إحالة الأحكام القضائية الصادرة بشأن العودة من الزوال إلى هيئة المكتب لمناقشتها.

- وافق المجلس على الطلب المقدم من نقابتي البحيرة بشأن الدمج، وأرجأ الطلب المقدم من نقابة جنوب أسيوط، وذلك لحسن الموافقة من قبل مجلس نقابة شمال أسيوط.

- فوض المجلس هيئة المكتب في تحديد الموعد المناسب لانعقاد الجمعية العمومية الخاصة بالدمج بعد أخذ رأي الجهات المختصة والمعنية في ذلك الشأن.

ـ تأجيل تحديد مواعيد انتخابات الفرعيات لحين انتهاء جميعات الدمج والبت في تنفيذ الأحكام.

ـ بقاء رسوم القيد في النقابة كما هي دون زيادة، مع تعديل رسوم الدراسة في معهد المحاماة إلى 5 آلاف جنيه.

- جار الانتهاء من الاتفاق النهائي بشأن بروتوكول التعاون الخاص بمشروع الرعاية الصحية، لا سيما بعد الاتفاق بين المحامين والمهندسين والصحفيين على تشكيل بروتوكول رعاية صحية بين النقابات الثلاث، يضمن توفير أعلى كفاءة وبأقل التكاليف الممكنة.

- تقدمنا بطلب تجديد بروتوكول القيمة المضافة وتم مناقشته في مصلحة الضرائب ويتوقف على توقيع وزيري العدل والمالية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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