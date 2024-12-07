التضامن تشارك في البرنامج التدريبي باليابان حول الطفولة المبكرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 02:26 مساءً - في إطار التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة التعاون الدولي اليابانية "الچايكا"، تشارك وزارة التضامن الاجتماعي في البرنامج التدريبي المنعقد باليابان حول الطفولة المبكرة، والذى يهدف إلى تحسين جودة تنمية الطفولة المبكرة والارتقاء ببرامج الحضانات.

ومثل الوزارة بالتدريب الذى يستمر لمدة شهر دكتورة هانم عمر مدير عام الإدارة العامة للطفل، حيث يأتي التدريب في إطار تبادل الخبرات نحو تطوير النظم القائمة والاطلاع على التجربة اليابانية، والتي تقوم على بناء شخصية الطفل وبناء قدراته واستقلاليته لإعداده لمرحلة المدرسة ودمج الأطفال من ذوي الإعاقة.

دعم التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة

وتضمن البرنامج عددًا من الزيارات والجولات التفقدية لمراكز الطفولة المبكرة والحضانات والمراكز الخاصة بدمج ذوي الإعاقة، كذلك حضانات الرضع وعدد من المدارس حول دعم التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، إضافة إلى ورش عمل تناقش العديد من المحاور الخاصة بتعلم الطفل من خلال اللعب ودعم ورعاية وتعلم الأطفال في مجال تنمية الطفولة المبكرة والتعبير والإبداع بالفنون والموسيقى.

حقوق الطفل

الجدير بالذكر أن الاهتمام بمرحلة الطفولة المبكرة هى إحدى الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، والتي تهدف إلى الاهتمام بالأطفال في الفئة العمرية من سن يوم إلى ٤ سنوات، حيث تقوم على رؤية شمولية للتعامل مع حقوق الطفل، وذلك من خلال دور الحضانة المنتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية.

مشروع الچايكا

وبدأ مشروع الچايكا كمرحلة أولى من خلال التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي عام 2017م،واستهدف تحسين قدرة ميسرات دور الحضانة على تطبيق التعلم من خلال اللعب وتحسين نظام متابعة دور الحضانة من أجل ضمان جودة خدمتهم، كذلك البيئة المحيطة الملائمة لتطبيق التعلم من خلال اللعب.

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