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الرئيس السيسي يلتقى رئيسة وزراء الدنمارك - أخبار كلمتك

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الرئيس السيسي يلتقى رئيسة وزراء الدنمارك - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يلتقى رئيسة وزراء الدنمارك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 02:03 مساءً - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم السبت، مع رئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريديكسن، بمقر إقامتها الرسمي بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن.

ومن المقرر أن يبحث الرئيس السيسي ورئيسة وزراء الدنمارك سبل تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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