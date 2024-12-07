الرئيس السيسي يلتقى رئيسة وزراء الدنمارك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 02:03 مساءً - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم السبت، مع رئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريديكسن، بمقر إقامتها الرسمي بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن.

ومن المقرر أن يبحث الرئيس السيسي ورئيسة وزراء الدنمارك سبل تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات.