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انتفاضة لنشطاء مواقع التواصل للدفاع عن شيخ الأزهر بعد الهجوم عليه بسبب علاجه بالخارج - أخبار كلمتك

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انتفاضة لنشطاء مواقع التواصل للدفاع عن شيخ الأزهر بعد الهجوم عليه بسبب علاجه بالخارج - أخبار كلمتك

انتفاضة لنشطاء مواقع التواصل للدفاع عن شيخ الأزهر بعد الهجوم عليه بسبب علاجه بالخارج - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 01:35 مساءً -  تصدر  شيخ الأزهر تريند مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد الهجوم الذي شنه البعض على مواقع التواصل، بسبب انتشار خبر سفر فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية.

 

الهجوم على شيخ الأزهر بسبب علاجه بالخارج

 بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هاجموا شيخ الأزهر بسبب فحوصاته وعلاجه بالخارج، وتركه العلاج في المستشفيات المحلية، ومنها  المستشفى الجامعي للأزهر، في حين تصدى العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي للهجوم الذي يتعرض له شيخ الأزهر، بسبب علاجه بالخارج. 

 

هجوم النشطاء لعلاج شيخ الأزهر بالخارج، كلمتك
هجوم النشطاء لعلاج شيخ الأزهر بالخارج، كلمتك

 وفجر الجدل المدير التنفيذي لأكاديمية فيينا للتدريب والتعليم والتدريب والتطوير كريم جاهين، أحد المدافعين بقوة عن الاحتلال الإسرائيلي، فقال: "ألف سلامة.. برغم وجود مستشفى عملاق للأزهر فى قلب العاصمة وكليات طب فى جامعة الأزهر، لكن حضرتك لا تثق فيهم، لأن حضرتك عارف مستواهم لأن حضرتك فضلت تصرف فلوس مصر على مشايخ آسيا وأفريقيا ومرتبات للسلفية بدلًا من التعليم والتدريب لأولاد مصر فى القطاع الصحى اللى بيعالج المصريين الغلابة.. عقبال كل المصريين لما يقدروا يأتوا ألمانيا عشان يعملوا فحوصات زى حضرتك.."، متمهًا شيخ الأزهر "بنشر الوهم للشعب بدلا من العلم..."

 

انتفاضة النشطاء للدفاع عن شيخ الأزهر

الهجوم على شيخ الأزهر تسبب في انتفاضة عارمة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذي تسابقوا في الدفاع عن شيخ الأزهر، مؤكدين أن شيخ الأزهر لا يتقاضى مرتب طيلة فترة عمله.

وعلق بعض النشطاء على علاج شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، بالخارج فقالوا: "جميع الوزراء والمسئولين يذهبون للعلاج في الخارج، وبعض الفنانيين والفنانات يتم علاجهم على نفقة الدولة بالخارج، فلماذا نوجه الأسهم لشيخ الأزهر فقط..."

شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، كلمتك
شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، كلمتك


وقال أحد النشطاء: " بالمناسبة فضيلة الإمام عنده في الجامعة كلية طب وطلبة بيجبهم من بلادهم بمنح مجانية... ده غير لاجئين وأسرهم بيدعم تعليمهم مجانًا وإقامتهم في مصر"
ورد أحد النشطاء قائلًا: "شيخ الأزهر من أفضل الناس، ياريت كل مسؤول في مصر يعمل مثله... شيخ الأزهر يعمل من 45 عاما لم يأخذ مرتب ولا أخذ شيء مثل بعض المسئولين، ولا عنده حرس ولا أخذ سيارة من الدولة.. فلا ترموا الناس بالباطل".

وعلق البلوجر الدكتور أحمد صلاح قائلًا: "مستشفيات أوروبا مليئة بأعظم الأطباء المصريين وفى كل دول العالم بس الكفاءات هربت بسبب الفساد... أيه دخل شيخ الأزهر طيب فيه خمسين كلية طب غير الأزهر... يا حكيم زمانك". 

 

شيخ الأزهر لا يتقاضى مرتبًا

أما البلوجر مهدي علي فقال: " منذ سنين قالها د. مصطفى محمود رحمة الله عليه، أنا لا أوظف في المستشفى أي طبيب من الجامعات المصرية إلا إذا كان مصري خريج من جامعات غربية، والسبب التعليم المجاني أدى إلى ازدحام الطلبة وعدم كفاية المختبرات العلمية والتعليم العملي،  أما الهمز على علاج فضيلة شيخ الأزهر انظر إلى الكثير من الدول المتقدمة بما فيها تركيا على سبيل المثال حتى المواطن العادي المقتدر يسافر للعلاج في الدول الغربية..."  

وعلق الناشط محمد إسماعيل فقال: "شيخ الأزهر لا يتقاضى مرتب من وظيفته..."

ورد القانوني محمد رابح قائلًا: "فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر حفظه الله وأتم شفاؤه.. يسافر على نفقته الخاصة شأنه شأن الآلاف من بني وطنه.. بلاش شخصنة، دعك من هذا واشغل نفسك بذاتك.. لست علينا بمسيطر.. انتقد ما شئت في مجتمعك الذي تعيش فيه!!..."
ورد أحد النشطاء فقال: " اسمح لي أن اخالفك..يشهد القاصي والداني أن شيخ الأزهر  لم يتقاض راتبا منذ تولى منصبه..وإن كان عندك غير كده أظهره".
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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