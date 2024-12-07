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انطلاق لقاء السيسي ورئيسة وزراء الدنمارك لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات - أخبار كلمتك

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انطلاق لقاء السيسي ورئيسة وزراء الدنمارك لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات - أخبار كلمتك

انطلاق لقاء السيسي ورئيسة وزراء الدنمارك لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 01:35 مساءً - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل قليل إلى مقر رئاسة الوزراء الدنماركي للقاء مته فريدريكسن رئيسة وزراء الدنمارك.

وانطلق لقاء الرئيس السيسي ورئيسة وزراء الدنمارك لبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك فضلا عن بحث تعزيز العلاقات في مختلف المجالات.

كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارة الدنمارك "فريدريك العاشر" ملك الدنمارك، وذلك في مستهل زيارته إلى الدنمارك.

وقد صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه قد تم إجراء مراسم استقبال رسمية رفيعة المستوى للرئيس، وفقًا للبروتوكولات المتبعة في زيارات الدولة، حيث تم عزف السلام الجمهوري المصري، ثم استعراض حرس الشرف.

كما قام السيسي بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول، ثم انتقل الرئيس برفقة ملك وملكة الدنمارك إلى قصر أمالينبورج بواسطة عربات تجرها الخيول.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن مراسم الاستقبال والحفاوة الكبيرة التي قوبل بها الرئيس تعكس مدى التقدير الذي تحظى به مصر وقيادتها من مملكة الدنمارك.

ومن جانبه، أعرب الرئيس عن شكره لملك الدنمارك على حفاوة الاستقبال، مشددًا على اعتزازه بهذه الزيارة، كونها الأولى لرئيس مصري إلى الدنمارك، ومؤكدًا تطلعه إلى أن تسفر هذه الزيارة عن تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدنمارك في جميع المجالات.
 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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