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وزير التعليم يشدد على ضرورة تعليم ذوي الإعاقة ومحو أميتهم - أخبار كلمتك

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وزير التعليم يشدد على ضرورة تعليم ذوي الإعاقة ومحو أميتهم - أخبار كلمتك

وزير التعليم يشدد على ضرورة تعليم ذوي الإعاقة ومحو أميتهم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 12:58 مساءً - شدد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة تعليم ذوي الإعاقة ومحو أميتهم، للقابلين للتعليم والذين لم يحصلوا على أي شهادة ضمن الشهادات الدراسية.

تقديم سبل الدعم والرعاية لذوي الإعاقة

وأكد وزير التربية والتعليم، على تقديم كافة سبل الدعم والرعاية لهم، وتذليل كافة الصعاب التي يواجهوها، لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع المصر، وذلك انطلاقًا من اهتمام القيادة السياسية بذوي الإعاقة وحقهم الكامل في التعليم ومواصلة الحياة.

التعليم المنصف

وترسيخًا لمبدأ التعليم المنصف، والعادل ودمجهم بالمجتمع، وفي إطار توجيهات الدولة المصرية وبناء شراكات داعمة لتحقيق هدفهم المنشود نحو جمهورية جديدة خالية من الفقر والجهل والمرض.

رؤية الدولة المصرية 2030

وفي إطار الخطة الاستراتيجية الجديدة للهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة الدكتور عيد عبد الواحد، والتي تتماشى مع رؤية الدولة المصرية 2030، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في الجمهورية الجديدة، «جمهورية خالية من الفقر والجهل والمرض».

التحول من الأمية الأبجدية إلى التمكين

وهي تعتمد على التحول من الأمية الأبجدية إلى التمكين من المهارات الوظيفية والتعايش مع البيئة الرقمية وريادة الأعمال، بالإضافة إلى عقد ندوات توعوية وتثقيفية لأهالينا الكبار مثل «خطورة الزيادة السكانية، والانتماء والولاء والمواطنة، والحفاظ على البيئة، والتمكين» مع الاهتمام بملف ذوي الإعاقة.

تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030

وكل ذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، لذا فإن الهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة الدكتور عيد عبد الواحد تعتزم إقامة احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمعاق بعنوان «مستقبل تعليم وتعلم الكبار لذوي الإعاقة في ضوء رؤية مصر 2030.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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