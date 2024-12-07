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السيسي يستعرض جهود التنمية المصرية وفرص التعاون مع الدنمارك في مختلف المجالات - أخبار كلمتك

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السيسي يستعرض جهود التنمية المصرية وفرص التعاون مع الدنمارك في مختلف المجالات - أخبار كلمتك

السيسي يستعرض جهود التنمية المصرية وفرص التعاون مع الدنمارك في مختلف المجالات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 12:57 مساءً - شهد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مع سورين جاد يانسن رئيس البرلمان الدنماركي استعراض جهود التنمية التي تقوم بها مصر، وفرص التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، إلى جانب التباحث حول التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، سورين جاد يانسن، رئيس البرلمان الدنماركي، وذلك في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس إلى الدنمارك في مستهل جولة الرئيس الأوروبية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس البرلمان الدنماركي رحب بالرئيس، مشيدًا بالعلاقات بين البلدين الصديقين، ومؤكدًا اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع مصر لما لها من ثقل على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس قد أعرب عن تقديره لحفاوة استقبال الجانب الدنماركي، مؤكدًا حرص مصر على مزيد من الارتقاء بكافة أوجه التعاون الثنائي مع الدنمارك، بما في ذلك العلاقات البرلمانية، لاسيما مع قيام البلدين بترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، ومشيرًا إلى أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين بما يعكس المستوى قوة وعمق العلاقات بين مصر والدنمارك، خاصةً في ضوء الدور الهام الذي تلعبه البرلمانات في تعزيز العلاقات الثنائية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض جهود التنمية التي تقوم بها مصر، وفرص التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، إلى جانب التباحث حول التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وقد قام الرئيس في ختام زيارة الرئيس للبرلمان الدنماركي بالتوقيع في سجل زيارات كبار الشخصيات، متمنيًا للدنمارك وقياداتها وشعبها دوام التقدم والازدهار.
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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