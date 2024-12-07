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وزارة السياحة والآثار تشارك في الدورة الخامسة عشرة للأسبوع الكويتي بمصر - أخبار كلمتك

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وزارة السياحة والآثار تشارك في الدورة الخامسة عشرة للأسبوع الكويتي بمصر - أخبار كلمتك

وزارة السياحة والآثار تشارك في الدورة الخامسة عشرة للأسبوع الكويتي بمصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 12:57 مساءً - شاركت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في الدورة الخامسة عشرة للأسبوع الكويتي بمصر والذي نظمه سفارة دولة الكويت بالقاهرة تحت عنوان "الكويت في مصر".

الدورة الخامسة عشرة للأسبوع الكويتي بمصر 

وشاركت الهيئة في هذا الحدث بجناح مزود بالمواد الدعائية عن الوجهات السياحية المصرية المتنوعة وما تتمتع به من منتجات وأنماط سياحية متعددة ومتنوعة، بالإضافة إلى شاشات لعرض الأفلام الترويجية التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار للترويج للمقصد السياحي المصري، كما تم توزيع الهدايا التذكارية لزائري الجناح.

 

الترويج السياحي لمصر بدول الخليج

تأتي مشاركة الهيئة في هذا الحدث في إطار حرصها على الاستفادة من الأحداث الدولية التي تقام بمصر أو في الخارج لإلقاء الضوء على المقصد السياحي المصري.

وشارك في هذا الحدث أكثر من 80 جهة رسمية وخاصة من دولتي الكويت ومصر، بهدف دعم وتوطيد العلاقات الكويتية المصرية التاريخية الراسخة، ويعد هذا الحدث منصة كبيرة لعرض التطورات الاقتصادية والاستثمارية والإعلامية والتنموية والسياحية والطبية والبحث العلمي ومجالات النفط والبنوك والاتصالات، والإسكان، والخدمات الاجتماعية، وغيرها. 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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