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افتتاح سوق اليوم الواحد بالمرج، وتخفيضات على السلع الأساسية واللحوم (صور) - أخبار كلمتك

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افتتاح سوق اليوم الواحد بالمرج، وتخفيضات على السلع الأساسية واللحوم (صور) - أخبار كلمتك

افتتاح سوق اليوم الواحد بالمرج، وتخفيضات على السلع الأساسية واللحوم (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 12:41 مساءً - افتتحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، سوق اليوم الواحد بمنطقة المرج،  بالتنسيق المشترك بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومحافظة القاهرة.

 

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وتأتي مبادرة أسواق اليوم الواحد في اطار جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

توفير السلع الاساسية واللحوم بأسواق اليوم الواحد

ويأتي هذا السوق كخطوة مهمة لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية، حيث يوفر مجموعة متنوعة من المنتجات مثل الخضروات، الفواكه، اللحوم، والدواجن، بأسعار تنافسية تقل عن أسعار الأسواق التقليدية. ويسهم السوق في تحقيق التوازن السعري، بما يدعم الأسر المصرية ويخفف من الضغوط الاقتصادية عليها. 

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وتندرج هذه الأسواق ضمن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع التجاري.

وتهدف هذه الخطة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال توفير السلع بأسعار مناسبة، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لضمان وصول الخدمة لأكبر عدد ممكن من المواطنين. 

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افتتاح 5 أسواق لليوم الواحد وجاري تعميمها بالمحافظات

جدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية افتتحت خمسة أسواق لليوم الواحد خلال الفترة السابقة، وجاري العمل على تعميم هذه المبادرة في جميع المحافظات، لتحقيق الاستفادة القصوى منها، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين في مختلف المناطق، ما يعكس حرص الدولة على تحسين جودة الحياة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.

وأكدت وزارة التموين أن كافة الأسواق السابقة والتي تم افتتاحها مستمرة في نفس أماكنها، نظرا لإقبال المواطنين عليها. 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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