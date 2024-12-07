ماذا كتب الرئيس السيسي في دفتر كبار الزوار بالبرلمان الدنماركي؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 12:41 مساءً - أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادته بزيارة البرلمان الدنماركي، ولقاء رئيس البرلمان.

جاء ذلك في الكلمة الترحيبية التي وقعها الرئيس السيسي، في دفتر كبار الزوار بالبرلمان الدنماركي، عقب لقائه مع رئيس البرلمان سورين جاد.

وفيما يلي نص الكلمة التي كتبها الرئيس السيسي:

“أود بداية أن أعبر سعادتي البالغة لزيارة البرلمان الدنماركي العريق ولقاء معالى رئيس البرلمان، وذلك في إطار زيارتي لمملكة الدنمارك الصديقة، كأول رئيس لجمهورية مصر العربية يقوم بزيارة المملكة”.

إن العلاقات بين مصر والدنمارك وثيقة وعميقة، وشهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة في مختلف المجالات وهناك رغبة مشتركة بين البلدين فى تعزيزها وبناء جسور التواصل بين شعبينا.

ولا شك أن التعاون المثمر بين البرلمانين المصري والدنماركي سيكون له دور محوري في دعم هذه الجهود وتحقيق الأهداف المشتركة.

إن مصر دولة تؤمن بالديمقراطية وأهمية الحوار والتفاهم والتنسيق المشترك ولديها تاريخ ممتد وتقاليد برلمانية راسخة وعريقة، لذا فإننا نتطلع لمواصلة تعزيز التعاون مع الدنمارك على المستوى البرلماني من خلال تبادل الزيارات والتجارب والخبرات والدروس المستفادة.

وفي الختام، أتوجه بالشكر والتقدير لكل من ساهم في تنظيم هذه الزيارة الناجحة إلى برلمان مملكة الدنمارك وأتطلع إلى العمل سويا من أجل تعزيز العلاقات بين بلدينا وفتح آفاق جديدة للتعاون المثمر.

وتقبلوا خالص تحياتي..عبدالفتاح السيسى..رئيس جمهورية مصر العربية".

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