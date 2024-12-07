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الصحة: إجراءات فورية لتوفير نواقص المستلزمات الطبية بمستشفى الشهداء في المنوفية - أخبار كلمتك

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الصحة: إجراءات فورية لتوفير نواقص المستلزمات الطبية بمستشفى الشهداء في المنوفية - أخبار كلمتك

الصحة: إجراءات فورية لتوفير نواقص المستلزمات الطبية بمستشفى الشهداء في المنوفية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 12:22 مساءً -  استكملت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ المرحلة الثالثة من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، سعيا نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة طبية ذات جودة، ورصد أي قصور في مستوى الخدمة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية على رأس العمل.

 

حملة المرور الميداني استهدفت محافظة المنوفية

 وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المرحلة الثالثة من حملة المرور الميداني التي استهدفت محافظة المنوفية، تضمنت مرور فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية على مستشفى الشهداء، وذلك بالتعاون مع القطاعات المعنية في الوزارة وبمشاركة القطاع العلاجي، وإدارة الصيدلة، وتنظيم الأسرة، ومكافحة العدوى، والمشروعات، لاتخاذ إجراءات فورية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

 وأضاف «عبدالغفار» أن الفريق تفقد أقسام الاستقبال، والعيادات الخارجية، والقسم الداخلي، والعناية المركزة، للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، والتأكد من توافر كافة الاحتياجات والمستلزمات، كما تفقد فريق المرور  قسم الأشعة، وقسم التعقيم، وغرفة النفايات، للتأكد من تطبيق معايير مكافحة العدوى، والتخلص الآمن من النفايات الطبية.

وتابع «عبدالغفار» أنه خلال المرور على أقسام الرعاية المركزة والعظام، تبين وجود عجز في عدد الأطباء، وتم التواصل مع المديرية لتوفير الأطباء عن طريق الانتداب أو التعاقد، وتم التشديد على ضرورة إرسال مذكرة بالاحتياجات إلى المديرية بصفة دورية، كما تلاحظ تجهيز مكان جديد لتفعيل أسرة رعاية مركزة جديدة بسعة 7 أسرة، وتم التواصل خلال المرور مع المديرية والجهات المختصة لسرعة تشغيلها للاستفادة القصوى منها.

 

فتح شباك الصرف الثاني لاستيعاب الأعداد والتيسير على المرضى

 وأضاف أنه تبين وجود نقص في بعض مستلزمات مكافحة العدوى، وتم التواصل أثناء المرور مع مديرية الصحة بالمنوفية لتوفيرها، والتنبيه بضرورة إرسال الاحتياجات من الأدوية والمستلزمات إلى الجهات المختصة بصفة دورية، كما لاحظ الفريق أثناء المرور وجود تكدس للمرضى أمام الصيدلية وذلك لوجود شباك صرف واحد مفعل والآخر مغلق وتم التوجيه بفتح شباك الصرف الثاني لاستيعاب الأعداد والتيسير على المرضى.

ولفت «عبدالغفار» إلى أنه خلال المرور على قسم الاستقبال تلاحظ عدم التزام الفريق الطبي بمعايير تصنيف حالات الطوارئ، حيث تم التدريب أثناء المرور على كيفية تصنيف الحالات، والتنبيه بضرورة الالتزام بالبروتوكول الخاص بحالات الطوارئ، كما تلاحظ وجود أعطال في أجهزة مغسلة المستشفى، وتم التوجيه بسرعة إصلاح الأعطال لعدم توقف العمل، كما أكد الفريق على ضرورة صيانة الأجهزة الطبية وغير الطبية في مواعيدها المقررة.

واستطرد «عبدالغفار» أن الفريق استكمل جولته الميدانية في محافظة المنوفية بالمرور على وحدة شمياطس الصحية، بإدارة الشهداء الصحية، حيث أشاد الفريق بأداء الفريق الطبي بجميع أقسام الوحدة لالتزامهم بتطبيق سياسات ومعايير مكافحة العدوى والتسجيل الطبي الصحيح، كما وجه الفريق الشكر إلى عيادتي تنظيم الأسرة والأسنان على جهودهم المبذولة لتقديم أفضل خدمة صحية.

 

ضرورة استعجال  صيانة الموازين أو توفير أخرى رقمية حديثة

واستكمل: الفريق لاحظ وجود اختلافات بين معايرة الموازين وبعضها، وأغلب الموازين تحتاج إلى صيانة، وتم التوجيه بضرورة استعجال الصيانة أو توفير موازين رقمية «ديجتال» حديثة، كما تلاحظ بعض المشاكل بالتيار الكهربي وعطل بالمولد الكهربائي، مما يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين، وتم التوجيه بضرورة إجراء اللازم بأقصى سرعة لتشغيل المولد ليغطي الأقسام.

وأشار «عبدالغفار» إلى ان الفريق استكمل جولته بالمرور على "وحدة كفر عشما" بإدارة الشهداء الصحية واستمع الفريق إلى آراء المنتفعين في الخدمات المقدمة بالوحدة، وتبين رضا المرضى المنتفعين وإشادتهم بامتيازات الوحدة، والتزام الفرق الطبية بتقديم خدمة صحية جيدة، حيث أنها وحدة تطوير ضمن مبادرة «حياة كريمة» ومسجلة أيضا باعتماد هيئة الرقابة والاعتماد.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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