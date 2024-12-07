ضبط راكب حاول تهريب ساعتين بـ 3 ملايين جنيه في مطار شرم الشيخ الدولي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 12:04 مساءً - تمكن رجال الجمارك بـ مطار شرم الشيخ الدولى برئاسة حسن حمدي مدير جمرك مطار شرم الشيخ، من ضبط محاولة تهريب عدد من الساعات باهظة الثمن بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.

جمارك مطار شرم الشيخ الدولي

جاء ذلك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران wezz air القادمة من إيطاليا، حيث اشتبه محمد صلاح مأمور اللجنة الجمركية، فى راكب يحمل جنسية أجنبية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة «X-RAY» بمعرفة محمود الشاذلي تلاحظ وجود كثافة صناديق صغيرة خاصة بالساعات.

إحباط محاولات التهرب الجمركي بالمطارات

وقام أحمد حسن ابوزيد نائب مدير الإدارة، بتكليف محمد الخولى مأمور الجمرك، بتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود علبتين خاصة بالساعات فارغتين داخل حقيبته فتم تكليف لجنة من محمد الخولى وأحمد حفناوي ومصطفى الفقي مأموري الجمرك، لتفتيش الراكب ذاتيا بحضور محمد من إدارة الأمن الجمركي فتبين وجود ٣ ساعات ماركة رولكس باهظة الثمن في جيوب ملابسه، وتقدر قيمة المضبوطات بحوالى ٣ ملايين جنيه، وقام بالجرد والتحريز أشرف عمر وأحمد علي ومحمد حزمان.

وقرر محمد لطفى مدير عام جمارك شرم الشيخ والفروع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى بعد العرض على سلمى سالم سالمان رئيس الإدارة المركزية للجمارك.

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