حقيقة تأثر مصر بحالة الطقس السيء في ليبيا.. الأرصاد توضح - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 11:56 صباحاً - الطقس.. تتعرض ليبيا في الوقت الحالي، إلى حالة من الطقس السيء، من تقلبات جوية وسقوط أمطار غزيرة على أغلب المناطق ووصلت لحد السيول، ويتسأل المواطنين عن هل يمكن أن تتأثر مصر بتلك الحالة السيئة؟.

تأثر مصر بحالة الطقس السيء في ليبيا

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حقيقة تعرض مصر إلى حالة الطقس السيء التي تعيشها العاصمة الليبية طرابلس.

وأكدت منار غانم، أنه لا يوجد أي تأثير لحالة الطقس السيء في العاصمة الليبية طرابلس على مصر، وقالت في مداخلة هاتفية مع رشا مجدي نهاد سمير برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، إن طرابلس تشهد منذ يوم الخميس 5 ديسمبر 2024 عواصف رعدية قوية وأمطار غزيرة قد تصل إلى حد السيول في بعض المناطق.

حالة الطقس في لبيبا

وأوضحت منار غانم حالة الطقس في ليبيا، لافتة إلى وجود منخفض جوي عميق فوق سطح البحر المتوسط ومنخفض جوي في طبقات الجو العليا، مما تسبب في هطول أمطار غزيرة قد تؤدي إلى حدوث سيول.

وأضافت بإن هذا المنخفض سيواصل تحركه شمال شرق البحر المتوسط، وسيؤثر على اليونان وقبرص، بينما لن تكون له أي تأثيرات على مصر.

حالة الطقس في مصر

كما كشفت عن حالة الطقس في مصر، حيث من المتوقع أن تسود أجواء مستقرة في كافة أنحاء البلاد خلال الأيام المقبلة، مع عدم توقع هطول الأمطار حتى يوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، وأكدت على أن الشبورة المائية ستكون الظاهرة الجوية السائدة في هذه الفترة، وقد تتطور إلى ضباب مع بداية فصل الشتاء.

وأشارت إلى أن مصر ستتعرض لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، مما سيسمح بسطوع أشعة الشمس دون وجود سحب كثيفة.

أضافت أن درجات الحرارة ستظل في معدلاتها الطبيعية، حيث يتوقع أن تسجل درجة الحرارة الصغرى في القاهرة الكبرى 14 درجة مئوية، بينما تصل إلى 9 درجات في محافظات الصعيد.