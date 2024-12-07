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سفير مصر بالدنمارك: زيارة الرئيس السيسي تفتح آفاقا جديدة للتعاون الثنائي بين البلدين - أخبار كلمتك

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سفير مصر بالدنمارك: زيارة الرئيس السيسي تفتح آفاقا جديدة للتعاون الثنائي بين البلدين - أخبار كلمتك

سفير مصر بالدنمارك: زيارة الرئيس السيسي تفتح آفاقا جديدة للتعاون الثنائي بين البلدين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 11:56 صباحاً - أكد سفير مصر بالدنمارك محمد كريم شريف، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدنمارك تعتبر تاريخية، وتمهد الطريق لفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي بين البلدين.

وقال السفير محمد كريم شريف - في مقابلة مع القناة الأولى بالتليفزيون المصري - إن هذه الزيارة تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية الدنماركية زخماً متزايداً، مما يتيح فرصاً واسعة لتعزيز التعاون في مجالات متعددة، لافتا إلي أن الدنمارك تعتبر مصر بوابة رئيسية لدخول السوق الإفريقية، حيث تسعى من خلال التعاون المشترك إلى تعزيز تواجدها في القارة السمراء.

وأوضح أن الدنمارك تعتبر رائدة في مجال التحول الأخضر والتغير المناخي، وتنظر إلى مصر كمحور رئيسي في هذه الجهود، لافتا إلى مشروع إنتاج الوقود الأخضر الذي تنفذه شركة "ميرسك" الدنماركية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إضافةً إلى تطلع الشركات الدنماركية للاستثمار في مصر في مجالات التحول الأخضر، وطاقة الرياح، والطاقة الشمسية.

وأعرب السفير محمد كريم شريف عن أمله في إعادة الزخم للعلاقات الإفريقية الأوروبية مع تولي الدنمارك رئاسة الاتحاد الأوروبي في يوليو المقبل، مما سيفتح المجال أمام فرص استثمار جديدة ويسهم في تعزيز التعاون المشترك بما يحقق مصالح الطرفين.

وأكد أن الدنمارك تعتبر مصر شريكًا استراتيجيًا في الشرق الأوسط، خاصة فيما يتعلق بالأزمات في السودان والساحل الإفريقي، مما يعكس الرغبة في توطيد العلاقات وتعزيز التنسيق في مختلف المجالات.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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