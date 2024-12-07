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5 رسائل رئاسية مهمة من داخل البرلمان الدنماركي - أخبار كلمتك

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5 رسائل رئاسية مهمة من داخل البرلمان الدنماركي - أخبار كلمتك

5 رسائل رئاسية مهمة من داخل البرلمان الدنماركي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 11:47 صباحاً - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم رئيس البرلمان الدنماركي.. كما وقع الرئيس السيسي في سجل كبار الزوار بالبرلمان الدنماركي.. وتفقد الرئيس السيسي أروقة البرلمان الدنماركي.

وأعرب الرئيس السيسي عن سعادته بزيارة البرلمان الدنماركي ولقاء رئيس البرلمان.

أبرز رسائل الرئيس السيسي

وجاءت أبرز رسائل الرئيس السيسي:

- العلاقات المصرية الدنماركية قوية، وشهدت تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة في مختلف المجالات.

- هناك رغبة متبادلة لتعزيز العلاقات والروابط وبناء جسور التواصل بين شعبينا.

- لا شك أن التعاون المثمر بين البرلمان المصري والبرلمان الدنماركي سيكون له دور محوري في دعم الجهود وتحقيق الأهداف المشتركة.

- مصر دولة تؤمن بالديمقراطية وأهمية الحوار والتفاهم والتنسيق المشترك ولديها تاريخ ممتد.

- نتطلع لتعزيز التعاون على المستوى البرلماني من خلال تبادل الزيارات والخبرات والدروس المستفادة.

كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارة الدنمارك الملك "فريدريك العاشر" ملك الدنمارك، وذلك في مستهل زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس إلى الدنمارك.

وقد صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه قد تم إجراء مراسم استقبال رسمية رفيعة المستوى للرئيس، وفقًا للبروتوكولات المتبعة في زيارات الدولة، حيث تم عزف السلام الجمهوري المصري، ثم استعراض حرس الشرف.

إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول

كما قام السيسي بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول، ثم انتقل الرئيس برفقة ملك وملكة الدنمارك إلى قصر أمالينبورج بواسطة عربات تجرها الخيول.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن مراسم الاستقبال والحفاوة الكبيرة التي قوبل بها الرئيس تعكس مدى التقدير الذي تحظى به مصر وقيادتها من مملكة الدنمارك.

ومن جانبه، أعرب الرئيس عن شكره لجلالة ملك الدنمارك على حفاوة الاستقبال، مشددًا على اعتزازه بهذه الزيارة، كونها الأولى لرئيس مصري إلى الدنمارك، ومؤكدًا تطلعه إلى أن تسفر هذه الزيارة عن تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدنمارك في جميع المجالات.
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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