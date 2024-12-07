الرئيس السيسي يعرب عن سعادته بلقاء رئيس البرلمان الدنماركي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 11:40 صباحاً - أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سعادته بزيارة مقر البرلمان الدنماركي، ولقاء رئيس البرلمان، وذلك وفق خبر عاجل لقناة «إكسترا نيوز».

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر البرلمان الدنماركي بقصر كريستيانسبورج، حيث يلتقي رئيس البرلمان الدنماركي.

وشارك الرئيس السيسي، مساء الجمعة، في العشاء الرسمي الذي دعا إليه الملك «فريدريك العاشر» ملك الدنمارك على شرف الرئيس، وذلك في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس إلى الدنمارك.