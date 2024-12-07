أسعار الخضار اليوم الأحد، الليمون البلدي يسجل 33 جنيهًا في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار الخضار اليوم الأحد، الليمون البلدي يسجل 33 جنيهًا في سوق العبور - أخبار كلمتك

بتهمة الخيانة، اعتقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي السابق - أخبار كلمتك

بتهمة الخيانة، اعتقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي السابق - أخبار كلمتك

البيت الأبيض: بايدن يتابع عن كثب الأحداث الاستثنائية في سوريا - أخبار كلمتك

البيت الأبيض: بايدن يتابع عن كثب الأحداث الاستثنائية في سوريا - أخبار كلمتك

قائد المصري: طموحاتنا كبيرة ونسعى للوصول لأبعد مدى في الكونفيدرالية - أخبار كلمتك

قائد المصري: طموحاتنا كبيرة ونسعى للوصول لأبعد مدى في الكونفيدرالية - أخبار كلمتك

بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد التعادل سلبيا أمام أورلاندو (فيديو) - أخبار كلمتك

بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد التعادل سلبيا أمام أورلاندو (فيديو) - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم الأحد 08 -12- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم الأحد 08 -12- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

الجولاني بعد سقوط بشار: الاقتراب من المؤسسات العامة في سوريا محظور - أخبار كلمتك

الجولاني بعد سقوط بشار: الاقتراب من المؤسسات العامة في سوريا محظور - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:29 - إخلاء مطار دمشق من الموظفين وتوقف جميع الرحلات (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:29 - إخلاء مطار دمشق من الموظفين وتوقف جميع الرحلات (فيديو) - أخبار كلمتك

موعد التقييم المبدئي لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي - أخبار كلمتك

موعد التقييم المبدئي لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:57 - رئيس الحكومة السورية: أدعو المواطنين إلى عدم المساس بالأملاك العامة - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:57 - رئيس الحكومة السورية: أدعو المواطنين إلى عدم المساس بالأملاك العامة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

الرئيس السيسي يعرب عن سعادته بلقاء رئيس البرلمان الدنماركي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرئيس السيسي يعرب عن سعادته بلقاء رئيس البرلمان الدنماركي - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يعرب عن سعادته بلقاء رئيس البرلمان الدنماركي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 11:40 صباحاً - أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سعادته بزيارة مقر البرلمان الدنماركي، ولقاء رئيس البرلمان، وذلك وفق خبر عاجل لقناة «إكسترا نيوز».

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر البرلمان الدنماركي بقصر كريستيانسبورج، حيث يلتقي رئيس البرلمان الدنماركي.

وشارك الرئيس السيسي، مساء الجمعة، في العشاء الرسمي الذي دعا إليه الملك «فريدريك العاشر» ملك الدنمارك على شرف الرئيس، وذلك في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس إلى الدنمارك.

اقرأ أيضاً
الرئيس السيسي يوقع في سجل كبار الزوار بالبرلمان الدنماركي

الرئيس السيسي يلتقي رئيس البرلمان وشخصيات برلمانية بارزة بالدنمارك

الرئيس السيسي يصل إلى مقر البرلمان الدنماركي

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

درجات الحرارة اليوم الأحد 08 -12- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق