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وزير الأوقاف: مصر نهضت مصر بخدمة القرآن الكريم وشاع بين أهل العلم بأن القرآن قرئ فيها ونزل بمكة - أخبار كلمتك

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وزير الأوقاف: مصر نهضت مصر بخدمة القرآن الكريم وشاع بين أهل العلم بأن القرآن قرئ فيها ونزل بمكة - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف: مصر نهضت مصر بخدمة القرآن الكريم وشاع بين أهل العلم بأن القرآن قرئ فيها ونزل بمكة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 11:14 صباحاً - قال الدكتور أسامة الأزهري  وزير الأوقاف: إن المسابقة العالمية 31 للقرآن الكريم يشارك فيها متسابقين من أكثر من ٥٠ دولة حول العالم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

افتتاح فاعليات المسابقة العالمية ٣١ للقرآن الكريم

وأضاف خلال افتتاح فاعليات المسابقة العالمية الـ٣١ للقرآن الكريم، أن مصر ارتبطت بالقرآن الكريم قبل خلق الخلق، وذكرت في القرآن الكريم أكثر من مرة، ولم يعتني بمكان آخر بعد مكة مثل أرض مصر.

وزير الأوقاف: مصر نهضت مصر بخدمة القرآن الكريم وشاع بين أهل العلم بأن القرآن قرئ فيها ونزل بمكة

وأشار الدكتور أسامة الأزهري إلى أن مصر نهضت مصر بخدمة  القرآن الكريم وشاع بين أهل العلم بأن القرآن قرئ فيها ونزل بمكة، كما أن أساطير التلاوة ولدوا على أرض مصر، فهم شموس ساطعة في سماء التلاوة.

ولفت إلى أن المدرسة المصرية في التلاوة تاريخ عريق وحاضر مشرف ومستقبل مشرق، وتم إعلان قبل أيام عن عودة الكتاتيب بمحافظة المنوفية، وأطلقنا دعوة إلى تنبي هذه الدعوة لأن الكتاتيب تحفظ الهوية وتحيي اللغة العربية.

ونوه وزير الأوقاف إلى أن مصر قبلة علوم الإسلام ومأوى علوم الشريعة، ومسابقة اليوم رسالة تقدير واحترام لكل أهل الأرض.

وأوضح أنه لا حل للأزمة الفلسطينية إلا بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود ٦٧ وعاصمتها القدس الشريف.

وأشار الدكتور أسامة الأزهري إلى أننا ببركة القرآن سننطلق إلى الدنيا بصناعة الحضارة وسنعبر ببلادنا إلى بر الأمان، فمصر إذا قررت تعمل، فمرحبا بكم في مصر.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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