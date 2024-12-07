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الرئيس السيسي يوقع في سجل كبار الزوار بالبرلمان الدنماركي - أخبار كلمتك

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الرئيس السيسي يوقع في سجل كبار الزوار بالبرلمان الدنماركي - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يوقع في سجل كبار الزوار بالبرلمان الدنماركي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 11:07 صباحاً - وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، في سجل كبار الزوار بالبرلمان الدنماركي، وذلك على هامش زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس السيسي إلى الدنمارك.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد التقى رئيس البرلمان الدنماركي سورين جيد، وذلك على هامش زيارة الدولة التي يقوم بها إلى الدنمارك.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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