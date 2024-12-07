السكك الحديدية تنظم ندوة عن السلامة المهنية وواجبات العمل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 10:58 صباحاً - نظمت اليوم النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، ندوة تحت عنوان مخاطر المهنة والتوعية بالسلامة المهنية وواجبات العمل، وذلك في إطار خطط النقابة بالتعاون مع الهيئة لرفع مستوى الوعى الوظيفي للعمال.

ندوة السكك الحديدية

وتم التأكيد خلال الندوة على ضرورة تطوير العنصر البشرى لما لما تشهده الهيئة من تطوير فى كافة المجالات من نظم الإشارات والوحدات المتحركة وتطوير المحطات والبنية الأساسية مع الالتزام بإجراءات وقواعد السلامة، بالإضافة إلى الدقة فى العمل مع الالتزام باللوائح والقوانين.

كما تم التنويه عن واجبات العمل والحماية من المخاطر أثناء تأدية العمل، مما يساهم في أعمال التطوير التى تقوم بها الهيئة في الوقت الحالي.

يأتى ذلك في إطار الاهتمام بالعنصر البشرى باعتباره أحد أهم محاور التطوير بالهيئة، وذلك من حيث إعادة تأهيله وتدريبه وانتقاء العناصر الجديدة وفقًا لأعلى معايير الاختيار، وتكون الترقية على أساس قدراتهم ومعرفتهم ومهاراتهم وتشجيع المتميزين منهم، لبذل المزيد من الجهد، لرفع مستوى الإنتاجية بالهيئة، وذلك بهدف التواصل المباشر بين القيادات بالهيئة والعاملين، وأن يكون التعامل معهم بروح يسودها المحبة والحرص على صالح العمل والعامل، حيث يتم ذلك بمهنية دون محاباة أو تمييز من أجل التواصل مع القاعدة العريضة من العاملين بالهيئة فى أماكنهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.