أسعار الخضار اليوم الأحد، الليمون البلدي يسجل 33 جنيهًا في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار الخضار اليوم الأحد، الليمون البلدي يسجل 33 جنيهًا في سوق العبور - أخبار كلمتك

بتهمة الخيانة، اعتقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي السابق - أخبار كلمتك

بتهمة الخيانة، اعتقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي السابق - أخبار كلمتك

البيت الأبيض: بايدن يتابع عن كثب الأحداث الاستثنائية في سوريا - أخبار كلمتك

البيت الأبيض: بايدن يتابع عن كثب الأحداث الاستثنائية في سوريا - أخبار كلمتك

قائد المصري: طموحاتنا كبيرة ونسعى للوصول لأبعد مدى في الكونفيدرالية - أخبار كلمتك

قائد المصري: طموحاتنا كبيرة ونسعى للوصول لأبعد مدى في الكونفيدرالية - أخبار كلمتك

بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد التعادل سلبيا أمام أورلاندو (فيديو) - أخبار كلمتك

بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد التعادل سلبيا أمام أورلاندو (فيديو) - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم الأحد 08 -12- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم الأحد 08 -12- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

الجولاني بعد سقوط بشار: الاقتراب من المؤسسات العامة في سوريا محظور - أخبار كلمتك

الجولاني بعد سقوط بشار: الاقتراب من المؤسسات العامة في سوريا محظور - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:29 - إخلاء مطار دمشق من الموظفين وتوقف جميع الرحلات (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:29 - إخلاء مطار دمشق من الموظفين وتوقف جميع الرحلات (فيديو) - أخبار كلمتك

موعد التقييم المبدئي لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي - أخبار كلمتك

موعد التقييم المبدئي لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:57 - رئيس الحكومة السورية: أدعو المواطنين إلى عدم المساس بالأملاك العامة - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:57 - رئيس الحكومة السورية: أدعو المواطنين إلى عدم المساس بالأملاك العامة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

الرئيس السيسي يلتقي رئيس البرلمان وشخصيات برلمانية بارزة بالدنمارك - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرئيس السيسي يلتقي رئيس البرلمان وشخصيات برلمانية بارزة بالدنمارك - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يلتقي رئيس البرلمان وشخصيات برلمانية بارزة بالدنمارك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 10:51 صباحاً - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم السبت برئيس البرلمان الدنماركى سورين جاد وعدد من الشخصيات البرلمانية الدنماركية بمقر البرلمان الدنماركى بكوبنهاجن في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس لدولة الدنمارك والتى بدأت يوم الخميس الماضى.

وأجرى الرئيس السيسي حوارا مع رئيس البرلمان والشخصيات البرلمانية الدنماركية تناول العلاقات المصرية الدنماركية في كافة المجالات.

ومن جانبه، رحب رئيس البرلمان الدنماركي بزيارة الرئيس السيسي إلى بلاده باعتباره أول رئيس مصري يزور الدنمارك.

وسوف يجرى الرئيس السيسي ورئيسة الوزراء الدنماركية ميتا فريدريكسن مباحثات بعد ظهر اليوم تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى كافة المجالات.

كان الرئيس السيسى قد عقد مباحثات هامة امس الجمعة مع ملك الدنمارك فريدريك العاشر أكد خلالها تطلعه لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدنمارك في جميع المجالات.

اقرأ أيضاً
الرئيس السيسي يصل إلى مقر البرلمان الدنماركي

قمة بين الرئيس السيسي ورئيسة وزراء الدنمارك اليوم لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات

برعاية الرئيس السيسي.. انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم اليوم

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

موعد أذان الفجر.. مواقيت الصلاة اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق