الرئيس السيسي يلتقي رئيس البرلمان وشخصيات برلمانية بارزة بالدنمارك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 10:51 صباحاً - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم السبت برئيس البرلمان الدنماركى سورين جاد وعدد من الشخصيات البرلمانية الدنماركية بمقر البرلمان الدنماركى بكوبنهاجن في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس لدولة الدنمارك والتى بدأت يوم الخميس الماضى.

وأجرى الرئيس السيسي حوارا مع رئيس البرلمان والشخصيات البرلمانية الدنماركية تناول العلاقات المصرية الدنماركية في كافة المجالات.

ومن جانبه، رحب رئيس البرلمان الدنماركي بزيارة الرئيس السيسي إلى بلاده باعتباره أول رئيس مصري يزور الدنمارك.

وسوف يجرى الرئيس السيسي ورئيسة الوزراء الدنماركية ميتا فريدريكسن مباحثات بعد ظهر اليوم تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى كافة المجالات.

كان الرئيس السيسى قد عقد مباحثات هامة امس الجمعة مع ملك الدنمارك فريدريك العاشر أكد خلالها تطلعه لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدنمارك في جميع المجالات.