أسعار الخضار اليوم الأحد، الليمون البلدي يسجل 33 جنيهًا في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار الخضار اليوم الأحد، الليمون البلدي يسجل 33 جنيهًا في سوق العبور - أخبار كلمتك

بتهمة الخيانة، اعتقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي السابق - أخبار كلمتك

بتهمة الخيانة، اعتقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي السابق - أخبار كلمتك

البيت الأبيض: بايدن يتابع عن كثب الأحداث الاستثنائية في سوريا - أخبار كلمتك

البيت الأبيض: بايدن يتابع عن كثب الأحداث الاستثنائية في سوريا - أخبار كلمتك

قائد المصري: طموحاتنا كبيرة ونسعى للوصول لأبعد مدى في الكونفيدرالية - أخبار كلمتك

قائد المصري: طموحاتنا كبيرة ونسعى للوصول لأبعد مدى في الكونفيدرالية - أخبار كلمتك

بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد التعادل سلبيا أمام أورلاندو (فيديو) - أخبار كلمتك

بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد التعادل سلبيا أمام أورلاندو (فيديو) - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم الأحد 08 -12- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم الأحد 08 -12- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

الجولاني بعد سقوط بشار: الاقتراب من المؤسسات العامة في سوريا محظور - أخبار كلمتك

الجولاني بعد سقوط بشار: الاقتراب من المؤسسات العامة في سوريا محظور - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:29 - إخلاء مطار دمشق من الموظفين وتوقف جميع الرحلات (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:29 - إخلاء مطار دمشق من الموظفين وتوقف جميع الرحلات (فيديو) - أخبار كلمتك

موعد التقييم المبدئي لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي - أخبار كلمتك

موعد التقييم المبدئي لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:57 - رئيس الحكومة السورية: أدعو المواطنين إلى عدم المساس بالأملاك العامة - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:57 - رئيس الحكومة السورية: أدعو المواطنين إلى عدم المساس بالأملاك العامة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

نيابةعن الرئيس السيسي.. مدبولي يشارك في الجلسة الافتتاحية لـ منتدى الدوحة 2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
نيابةعن الرئيس السيسي.. مدبولي يشارك في الجلسة الافتتاحية لـ منتدى الدوحة 2024 - أخبار كلمتك

نيابةعن الرئيس السيسي.. مدبولي يشارك في الجلسة الافتتاحية لـ منتدى الدوحة 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 10:51 صباحاً - شارك الدكتور مصطفى مدبوليرئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، في فعاليات الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية والعشرين من منتدى الدوحة ٢٠٢٤، التي تقام تحت شعار "حتمية الابتكار"، برعاية وتشريف الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، على مدار يومي ٧ و ٨ ديسمبر الجاري، بالعاصمة القطرية.

وبدأت فعاليات الجلسة الافتتاحية، بكلمة قدمها الشيخ محمد بن عبد الرحمن، رئيس مجلس الوزراء، وزير خارجية دولة قطر، أكد خلالها أن منتدى الدوحة 2024 يأتي في ظل ظرف دولي وإقليمي مُعقد، الأمر الذي يلقي بمسئولية أكبر على الأطراف المشاركة لتفعيل أطر التعاون من أجل طرح حلول وسياسات تعالج التحديات الراهنة بفكر مُتجدد، واستكشاف الفرص، ليكون المنتدى مختبراً للأفكار الخلاقة ونقطة انطلاق نحو الحلول المُبتكرة سعياً لتحقيق السلم المستدام.

وقام الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بتقديم جائزة منتدى الدوحة 2024، إلى 6 من الإعلاميين الميدانيين الذين قاموا بتغطيات في مناطق النزاعات، وعانوا من ويلات الصراعات، تقديراً لصمودهم المُشرف.

ويشهد المنتدى حضوراً عالمياً واسعاً، لعددٍ من قادة دول العالم، وصانعي السياسات، وقادة المُنظمات الإقليمية والدولية والأممية، والخبراء المعنيين، بهدف مناقشة التحديات العالمية المُلحة، وصياغة حلول وسياسات تُعزز قوة الابتكار والتعاون في تحقيق السلام، سعياً لتشكيل مُستقبل أكثر أماناً واستدامة وازدهاراً.

اقرأ أيضاً
مدبولى خلال جولته بمدارس كرداسة: نتأكد من تطبيق الإجراءات على أرض الواقع

مدبولى يؤكد على التزام مصر وجهودها في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية

مدبولى: ضخ السعودية 5 مليارات دولار استثمارات جديدة لا علاقة له بالودائع

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

أخبار ذات صلة

0 تعليق