أزمات الشرق الأوسط وتعزيز التعاون الاقتصادي يتصدران مباحثات السيسي مع رئيسي وزراء وبرلمان الدنماركيين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 10:41 صباحاً - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم رئيس البرلمان الدنماركي، كما يلتقي الرئيس السيسي رئيسة وزراء الدنمارك حيث يوقعان على إعلان لترفيع العلاقات بين البلدين.

ومن المقرر أن يبحث الجانبان تعزيز العلاقات في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية فضلا عن توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية في العديد من المجالات وزيادة حجم التجارة البينية بين البلدين وتطوير التعاون.

السيسي يبحث مع رئيسي الوزراء والبرلمان الدنماركيين سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

ومن المقرر أن يبحث الرئيس السيسي مع رئيسي الوزراء والبرلمان الدنماركيين سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات فضلا عن التطورات في قطاع غزة والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك منها الوضع في ليبيا والسودان والصومال وسوريا.

كما من المقرر بحث مستجدات الوضع الإقليمي والتصعيد الخطير في المنطقة، حيث أن الشرق الأوسط يمر بمنعطف شديد الدقة والخطورة وسبل نزع فتيل التوتر المتصاعد وإنفاذ وقف إطلاق الناربقطاع غزة وإتاحة الفرصة للحلول السياسية والدبلوماسية فضلا عن جهود إنفاذ المساعدات الإغاثية لأبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة الذين يعانون من أوضاع معيشية وصحية غير إنسانية وضرورة الدفع بحل جذري وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط عام 1967، بما يحقق العدل والأمن والاستقرار بالمنطقة، على نحو مستدام

كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارة الدنمارك الملك "فريدريك العاشر" ملك الدنمارك، وذلك في مستهل زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس إلى الدنمارك.

وقد صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه قد تم إجراء مراسم استقبال رسمية رفيعة المستوى للرئيس، وفقًا للبروتوكولات المتبعة في زيارات الدولة، حيث تم عزف السلام الجمهوري المصري، ثم استعراض حرس الشرف.

كما قام السيسي بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول، ثم انتقل الرئيس برفقة ملك وملكة الدنمارك إلى قصر أمالينبورج بواسطة عربات تجرها الخيول.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن مراسم الاستقبال والحفاوة الكبيرة التي قوبل بها الرئيس تعكس مدى التقدير الذي تحظى به مصر وقيادتها من مملكة الدنمارك.



ومن جانبه، أعرب الرئيس عن شكره لجلالة ملك الدنمارك على حفاوة الاستقبال، مشددًا على اعتزازه بهذه الزيارة، كونها الأولى لرئيس مصري إلى الدنمارك، ومؤكدًا تطلعه إلى أن تسفر هذه الزيارة عن تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدنمارك في جميع المجالات.



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