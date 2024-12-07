الحزب الحاكم بكوريا الجنوبية يصر على تقديم رئيس البلاد استقالته - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 10:29 صباحاً - قال رئيس الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية هان دونغ-هون، إنه لا مفر من تقديم رئيس البلاد يون سوك يول، استقالته، رغم اعتذاره عن فرض الأحكام العرفية في البلاد.

وأكد رئيس الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية، في تصريحات حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم السبت، أن ممارسة الرئيس لمهامه بشكل طبيعي أمر مستحيل في هذه الظروف، ولا مفر من تقديم استقالة مبكرة.

وكان زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية دعا، أمس الجمعة، إلى تعليق مهام الرئيس يون سوك يول، في أقرب وقت ممكن.. قائلا: إن الرئيس أمر بإلقاء القبض على ساسة بارزين للاشتباه في أنهم قوى معادية للدولة.

وأعلن رئيس كوريا الجنوبية الأحكام العرفية - في وقت متأخر من يوم الثلاثاء الماضي - وأرسل جنودا ومروحيات إلى البرلمان في محاولة فاشلة لمنع النواب من التصويت لإلغاء الأحكام العرفية التي أعلن عنها.