الرئيس السيسي يصل إلى مقر البرلمان الدنماركي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 10:29 صباحاً - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، إلى مقر البرلمان الدنماركى بكوبنهاجن في إطار زيارة الرئيس لدولة الدنمارك والتى بدأت يوم الخميس الماضى.

واستقبل رئيس البرلمان الدنماركى سورين جاد، وعدد من الشخصيات البرلمانية الدنماركية الرئيس السيسي فور وصوله إلى مبنى البرلمان.

ومن المقرر أن يلقى الرئيس السيسي، كلمة في البرلمان الدنماركى ويجرى حوارا مع أعضاء البرلمان الدنماركى ويدون كلمة في سجل كبار الزائرين بالبرلمان.

وسوف يجرى الرئيس السيسي ورئيسة الوزراء الدنماركية ميتا فريدريكسن مباحثات بعد ظهر اليوم تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى كافة المجالات.