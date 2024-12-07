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الرئيس السيسي يصل إلى مقر البرلمان الدنماركي - أخبار كلمتك

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الرئيس السيسي يصل إلى مقر البرلمان الدنماركي - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يصل إلى مقر البرلمان الدنماركي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 10:29 صباحاً - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، إلى مقر البرلمان الدنماركى بكوبنهاجن في إطار زيارة الرئيس لدولة الدنمارك والتى بدأت يوم الخميس الماضى.

واستقبل رئيس البرلمان الدنماركى سورين جاد، وعدد من الشخصيات البرلمانية الدنماركية الرئيس السيسي فور وصوله إلى مبنى البرلمان.

ومن المقرر أن يلقى الرئيس السيسي، كلمة في البرلمان الدنماركى ويجرى حوارا مع أعضاء البرلمان الدنماركى ويدون كلمة في سجل كبار الزائرين بالبرلمان.

وسوف يجرى الرئيس السيسي ورئيسة الوزراء الدنماركية ميتا فريدريكسن مباحثات بعد ظهر اليوم تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى كافة المجالات.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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