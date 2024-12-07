بدء فعاليات المسابقة العالمية الـ 31 للقرآن الكريم بمسجد مصر الكبير - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 10:29 صباحاً - بدأت فعاليات المسابقة العالمية الـ 31 للقرآن الكريم بمسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة أكثر من مائة متسابق ومحكم من مختلف دول العالم، وذلك بحضور قيادات وزارة الأوقاف وعدد كبير من الصحفيين والإعلاميين والقنوات المتخصصة.

وتستمر فعاليات المسابقة العالمية للقرآن الكريم الحادية والثلاثين في الفترة من 7 إلى 10 ديسمبر 2024، ويأتي ذلك في إطار دور مصر الريادي، لنشر صحيح الدين الإسلامي، وتعزيز الوعي الثقافي والديني.

وأكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن مصر لها السبق في حمل راية القرآن الكريم ترتيلاً وعنايةً بعلومه، وتحقيقًا لمقاصده والحياة به وصناعة الحضارة منه، مؤكدًا أن مصر راعية القرآن الكريم منذ أن سمعته في عهدها الأول على يد الصحابة الكرام -رضوان الله عليهم- ثم جيل عباقرة القراء في أرض الكنانة الذين هم شموس ساطعة في سماء التلاوة في حسن الموهبة وبديع الصوت وجميل الأداء المبهر العلوي السماوي، فأصغى إليهم العالم، فخرجت شموس من أمثال الشيخ محمد رفعت، والشيخ محمد عبد الباسط عبد الصمد، والشيخ الحصري، والشيخ محمد صديق المنشاوي، وغيرهم من عشرات ومئات القراء - بل ألوف من أئمة وعباقرة التلاوة الذين ندر أن يجود الزمان بمثلهم.

يذكر أنه تم رفع جوائز المسابقة العالمية الـ 31 للقرآن الكريم لـ 11 مليون جنيه، بعد نجاح المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم على المستوى العالمي.