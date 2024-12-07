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العمل توقع بروتوكولات تعاون في مجالات التدريب المهني والتشغيل - أخبار كلمتك

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العمل توقع بروتوكولات تعاون في مجالات التدريب المهني والتشغيل - أخبار كلمتك

العمل توقع بروتوكولات تعاون في مجالات التدريب المهني والتشغيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 10:29 صباحاً - وقعت وزارة العمل، بروتوكولات تعاون مع نقابتي المهن الزراعية، والتعليمية، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وذلك في مجالات التدريب المهني، وتأهيل الخريجين، والشباب والعاملين - المرشحين من تلك الأطراف الموقعة - بالمجان، على احتياجات سوق العمل، ورفع الوعي النقابي، والاستفادة من منظومة وزارة العمل، ومنها برامجها المتطورة، ومراكزها التدريبية الثابتة والمتنقلة 82 مركزًا، ودورها ومساندتها في تقديم الدعم الفني والمهني والتكنولوجي.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم السبت، أن النقابيتين المهنيتين، والاتحاد العام، سيقومون بتنظيم ندوات وحملات توعوية داخل مقراتهم للتوعية بخدمات الوزارة، وأهمية هذه البروتوكولات في مجالات التدريب المهني من أجل التشغيل، وضمان حضور المرشحين من الخريجين والشباب، والعمال، والذين سيقع عليهم الاختيار بعد عمليات الاختبارات اللازمة، للاستفادة من العملية التدريبية، والتوعية.

ونصت بروتوكولات التعاون على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة التنفيذ، وتتكون من عدد متساو من الأعضاء بحد أقصى 4 أعضاء من كل طرف، لوضع خطة العمل، وآليات المتابعة و التنفيذ.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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