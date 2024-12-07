سفيرة مصر بالكونغو تؤكد اهتمام القيادة السياسية بتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 10:13 صباحاً - أكدت السفيرة إيمان ياقوت سفيرة مصر لدى جمهورية الكونغو، اهتمام القيادة السياسية بتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الإفريقية الشقيقة ولا سيما مع جمهورية الكونغو، وفقاً للمجالات التي تحتاجها مثل التشييد والبناء والزراعة والطاقة والصحة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته السفيرة إيمان ياقوت مع دينيس كريستل ساسو نيجوسو وزير التعاون الدولي وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص الكونغولي.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين والمضي قدماً بالاتفاقات القائمة، كما اتفق الجانبان على العمل على عقد اللجنة الوزارية المشتركة الثانية في أقرب الآجال.

وخلال اللقاء.. أعرب الوزير الكونغولي عن تطلع بلاده لدفع العلاقات مع مصر إلى مستوى الشراكة في العديد من المجالات.

وأشار دينيس إلى الاهتمام الذي يوليه لملفات التعاون الثنائية مع الدول الأخرى، وخاصةً مصر لما تمتلكه من خبرات وكفاءات متميزة.. لافتا إلى التعاون الذي بدأ في قطاع الكهرباء والطاقة مع شركتي السويدي ومدكور.