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سفيرة مصر بالكونغو تؤكد اهتمام القيادة السياسية بتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إفريقيا - أخبار كلمتك

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سفيرة مصر بالكونغو تؤكد اهتمام القيادة السياسية بتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إفريقيا - أخبار كلمتك

سفيرة مصر بالكونغو تؤكد اهتمام القيادة السياسية بتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 10:13 صباحاً - أكدت السفيرة إيمان ياقوت سفيرة مصر لدى جمهورية الكونغو، اهتمام القيادة السياسية بتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الإفريقية الشقيقة ولا سيما مع جمهورية الكونغو، وفقاً للمجالات التي تحتاجها مثل التشييد والبناء والزراعة والطاقة والصحة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته السفيرة إيمان ياقوت مع دينيس كريستل ساسو نيجوسو وزير التعاون الدولي وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص الكونغولي.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين والمضي قدماً بالاتفاقات القائمة، كما اتفق الجانبان على العمل على عقد اللجنة الوزارية المشتركة الثانية في أقرب الآجال.

وخلال اللقاء.. أعرب الوزير الكونغولي عن تطلع بلاده لدفع العلاقات مع مصر إلى مستوى الشراكة في العديد من المجالات.

وأشار دينيس إلى الاهتمام الذي يوليه لملفات التعاون الثنائية مع الدول الأخرى، وخاصةً مصر لما تمتلكه من خبرات وكفاءات متميزة.. لافتا إلى التعاون الذي بدأ في قطاع الكهرباء والطاقة مع شركتي السويدي ومدكور.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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