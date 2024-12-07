بمشاركة 70 عارضا.. تفاصيل مهرجان الجبن المصري بحديقة الحرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 10:13 صباحاً - تختتم محافظة القاهرة غدًا الأحد، فعاليات مهرجان الجبن المصري، والذي يُقام بحديقة الحرية بمنطقة الزمالك، لدعم المنتجات وتوفير السلع الغذائية عالية الجودة بأسعار تناسب مختلف الشرائح في المجتمع، والعمل على تسويق السلع للجمهور.

وافتتح الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الخميس الماضي، مهرجان الجبن المصري، بحضور اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والمهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط نائبًا عن المحافظ.

ويشارك في مهرجان الجبن المصري، عدد من الجهات والشركات المختلفة مثل: «اتحاد الصناعات الغذائية - مركز البحوث الزراعية - كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية - الغرفة التجارية بدمياط شعبة الألبان - رابطة منتجي ومصدري الألبان».

وفي السطور التالية ترصد كلمتك، أهم المعلومات حول مهرجان الجبن المصري الذي تستضيفه محافظة القاهرة من خلال النقاط التالية:

- تُقام فعاليات المعرض من 5 إلى 8 ديسمبر 2024.

- يٌقام المعرض بحديقة الحرية بمنطقة الزمالك تحت رعاية محافظة القاهرة.

- يشارك في المهرجان أكثر من 70 عارضًا من الشركات المصرية المتخصصة في صناعة الأجبان والحلوى.

- يوفر المعرض أنواع الجبن المختلفة والسلع الغذائية بأسعار مخفضة.

- المعارض المتنوعة مثل مهرجان الجبن المصري تسهم في زيادة المعروض، وتخفيض الأسعار.

- يشهد المعرض مشاركة عدد من الجهات والشركات منها: «اتحاد الصناعات - مركز البحوث الزراعية - شعبة الألبان بالغرفة التجارية - كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية - رابطة منتجي ومصدري الألبان».

- العمل على تشجيع الصناعة المصرية من خلال هذا النوع من المعارض.

- توفير فرص عمل ودعم المنتجات المختلفة.

- مشاركة محافظة دمياط لكونها أشهر المحافظات في صناعة «الألبان - الأجبان».

- يشمل مهرجان الجبن المصري منافذ بيع الحلويات والمخبوزات والعسل والبيض والتوابل.

- تطوير صناعة الجبن في مصر حيث يتم تصدير أغلب الأنواع للخارج.

- توفير جوائز للجماهير من منتجات الجبن والعسل والألبان والحلويات.

- تطوير صناعة الجبن في مصر ووضعها على المسار الصحيح.