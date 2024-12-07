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سفير مصر ببراج يبحث مع وزير العلوم التشيكي سبل تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي - أخبار كلمتك

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سفير مصر ببراج يبحث مع وزير العلوم التشيكي سبل تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي - أخبار كلمتك

سفير مصر ببراج يبحث مع وزير العلوم التشيكي سبل تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 10:13 صباحاً - بحث سفير مصر لدى براج السفير محمود عفيفي، مع وزير العلوم والبحث والابتكار بجمهورية التشيك ماريك زينسك Marek Ženíšek، كيفية العمل على تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات البحث العلمي، وذلك في إطار السعي لمواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم في هذه المجالات، وفي ظل الفرص المتاحة لتحقيق نقلة نوعية في مسار هذا التعاون.

واستعرض السفير المصري، خلال اللقاء، الجهود الكبيرة التي قامت بها الحكومة المصرية على مدار السنوات الأخيرة لتعزيز العمل في مجالات البحث العلمي والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، والتي كان من أبرزها إصدار الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2020-2030، وتوجيه الاستثمارات للبنية التحتية التكنولوجية، وتفعيل مبادرة المدن الذكية على غرار العاصمة الإدارية الجديدة، وبناء مراكز متقدمة لمعالجة البيانات، ودعم البنية التحتية للحوسبة السحابية، إضافة إلى إنشاء مراكز أبحاث الذكاء الاصطناعي في العديد من الجامعات المصرية.

وأبرز السفير عفيفي، الجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة الطاقة النظيفة والمتجددة في مصر، والتي ترمي إلى تعزيز وضعية مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة، مشيراً إلى وجود فرص تعاون متميزة بين مصر والتشيك في مجال إنتاج واستخدامات الهيدروجين بأنواعه، وبشكل خاص الهيدروجين الأخضر، ومع الأخذ في الاعتبار الخطوات المهمة التي اتخذت نحو دمج الهيدروجين الأخضر في منظومة الطاقة الوطنية، علاوة على إقرار مجموعة من الحوافز الضريبية لتطوير صناعة الهيدروجين، وهي الخطوات التي من شأنها تحفيز الاستثمارات التشيكية في هذا القطاع الحيوي.

من جانبه، أكد الوزير التشيكي الاهتمام الكبير الذي توليه بلاده لتعزيز التعاون المشترك مع مصر في مختلف مجالات العمل الثنائي ذات الأولوية للجانبين، مشيراً إلى أن هناك العديد من الفرص المتاحة لتطوير هذا التعاون في مجالات البحث العلمي، وعلى رأسها حالياً مجال الذكاء الاصطناعي، خاصة على ضوء امتلاك البلدين للعديد من المؤسسات المتخصصة والأكاديمية القادرة على تحقيق قيمة مضافة في هذا الصدد، وأيضاً في ظل وجود اهتمام كبير لدى البلدين لتشجيع القطاع الخاص والمستثمرين على توجيه المزيد من الموارد إلى هذا المجال المهم.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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