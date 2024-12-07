«التعليم» توضح الاشروط والأوراق المطلوبة للتقديم للإعارات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 09:25 صباحاً - التقديم للإعارات 2025.. حددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، الشروط الواجب توافرها للراغبين في التقديم للإعارات 2025 والأوراق والمستندات المطلوبة، تزامنًا مع فتح باب التقديم بها.

آخر موعد للتقديم في الإعارات الخارجية 2025

أوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه تم فتح التقديم للإعارات الخارجية للعام الدراسي للعام الدراسي 2025 - 2026، من يوم الخميس 5 ديسمبر وحتى نهاية شهر يناير المقبل.

الإجراءات والأوراق المطلوبة للتقديم للإعارات 2025

- يقوم المتقدم بتحصيل رسوم طلب للإعارة للدول العربية، وتبلغ قيمة استمارة الإعارة 200 جنيهًا، بموجب إيصال يحصل بخزانة وزارة التربية والتعليم.

- يتم التحصيل من كافة المتقدمين بطلب للإعارة للدول غير الناطقة باللغة العربية بمقدار 400 جنيهًا، بموجب إيصال يحصل بخزانة وزارة التربية والتعليم.

- شهادة طبية معتمدة من جهة رسمية تثبت صلاحية المتقدم للسفر للخارج، وخلوه من العاهات والعيوب الجسدية الواضحة.

- بالنسبة للسيدات: تقدم إقرار من الزوج بالموافقة على سفرها للخارج دون اصطحاب الأطفال.

- أن تكون الموافقة معتمدة من جهة رسمية وسارية طوال مدة الإعارة.

- ذكر اسم المحرم في طلب الإعارة، إن وجد، وذلك في الدولة التي تشترط ذلك.

الشروط المطلوبة للتقديم في الإعارات 2025

- أن يكون تقرير أخر سنتين ممتاز بالنسبة للوظائف التخصصية الإدارية والكتابية.

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 56 عامًا.

- يكون حساب السن لجميع الوظائف على أساس أول أكتوبر من العام الذي تتم فيه الإعارة.

- يلصق طابع مهن تعليمية فئة 2 جنيه على استمارة الإعارة.

- إرفاق صورة من قرار تعيينه مع الاستمارة، بالنسبة للمتقدمين في تخصص تكنولوجيا التعليم.

- بالنسبة للمتقدمين المشتركين بنقابة الزراعيين:

- يلصق على استمارة الإعارة 5 طوابع فئة كل منها عشرة جنيهات بإجمالى خمسون جنيهاً.

- إرفاق صورة من المؤهل الحاصل عليه.