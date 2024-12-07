عمرو أديب عن أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت: «لم تعد سلعة كمالية أو ترفيهية» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 09:25 صباحاً - علق الإعلامي عمرو أديب، على زيادة أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت للمرة الثانية خلال العام الجاري 2024، قائلًا: «أسعار خدمات الإنترنت والمحمول ارتفعت بشكل ملحوظ».

وأضاف «أديب»، خلال تقديم حلقة من برنامجه «الحكاية» المذاع على قناة mbc مصر، مساء الجمعة: «في الخميس الونيس زادت أسعار الإنترنت وكروت الشحن للمرة الثانية في 2024.

وتابع: «الإنترنت لم يعد سلعة كمالية أو ترفيهية، بل أصبح أمرًا أساسيًا في حياة الأفراد، الزيادة في الأسعار تصل إلى 40% في بعض الشرائح»، مستكملًا: «الإنترنت شيء أساسي ولو هتحرك أسعاره على الأقل إديني خدمة كويسة».

وأردف أن الفترة الماضية شهدت شائعات حول ارتفاع الأسعار، لكن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كان قد نفى تلك الأنباء قبل أن يتم تحريك الأسعار بشكل رسمي.