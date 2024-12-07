«احذروا الشبورة».. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم السبت 7 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 09:09 صباحاً - الطقس اليوم.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 7 ديسمبر 2024، في القاهرة وباقي المحافظات، محذرة على المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة.

الطقس اليوم

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت طقسًا باردًا ليلاً وفي الصباح الباكر.. معتدلَ الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلاً للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم

وحذرت الأرصاد الجوية، المواطنين من انتشار شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانًا.

ونوهت الأرصاد على المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة بسبب انتشار الشبورة المائية على الطرق، موجهة عدة نصائح يجب عليها اتباعها منها: إضاءة جميع أنوار السيارة، فتح زجاج السيارة لمنع تكثف الماء بداخلها، مضاعفة مسافة الأمان بينك وبين السيارة التي أمامك».

الطقس اليوم السبت

وأوضحت الأرصاد، أن طقس اليوم السبت سيشهد انتشار رياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.. مشيرة إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة ليلاً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم السبت 7 ديسمبر 2024

درجات الحرارة اليوم السبت 7 ديسمبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 23 14 العاصمة الإدارية 22 12 6 أكتوبر 22 11 بنها 23 15 دمنهور 23 13 وادي النطرون 23 14 كفر الشيخ 22 13 المنصورة 23 14 الزقازيق 23 12 شبين الكوم 22 13 طنطا 22 13 دمياط 22 14 بورسعيد 22 15 الإسماعيلية 24 12 السويس 23 12 العريش 23 10 رفح 22 09 رأس سدر 24 12 نخل 21 03 كاترين 20 01 الطور 25 13 طابا 24 07 شرم الشيخ 27 18 الإسكندرية 23 11 العلمين 22 11 مطروح 23 12 السلوم 19 09 سيوة 20 08 رأس غارب 26 16 الغردقة 27 17 سفاجا 26 16 مرسى علم 27 16 شلاتين 27 17 حلايب 25 18 أبو رماد 26 16 رأس حدربة 25 18 الفيوم 23 10 بني سويف 23 09 المنيا 23 09 أسيوط 24 09 سوهاج 25 10 قنا 27 10 الأقصر 27 11 أسوان 27 11 الوادي الجديد 25 08 أبو سمبل 27 12