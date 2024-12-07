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«إعلام 6 أكتوبر» تكرم مصطفى بكري في ندوة «دور الإعلام في تحقيق التنمية المستدامة» - أخبار كلمتك

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«إعلام 6 أكتوبر» تكرم مصطفى بكري في ندوة «دور الإعلام في تحقيق التنمية المستدامة» - أخبار كلمتك

«إعلام 6 أكتوبر» تكرم مصطفى بكري في ندوة «دور الإعلام في تحقيق التنمية المستدامة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 08:51 صباحاً - كرمت كلية الإعلام بجامعة 6 أكتوبر، الكاتب والنائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب ورئيس تحرير صحيفة كلمتك، حيث قامت الدكتورة دينا فاروق أبوزيد عميدة الكلية، بتسليمه درع الكلية في أعقاب ندوة الكلية عن دور الإعلام في تحقيق التنمية المستدامة.

جاء التكريم ضمن فعاليات المؤتمر العلمي الثالث الذي نظمته الكلية، تحت عنوان «صناعة المحتوى الإعلامي الرقمي والتنمية المستدامة».

وأقيمت جلسة الممارسات المهنية لصناعة المحتوى الإعلامي حول قضايا التنمية المستدامة بمؤتمر كلية الإعلام جامعة 6 أكتوبر، بحضور كلا من حسين أمين مدير مركز كمال أدهم للصحافة التليفزيونية والرقمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، رئيس الجلسة، حسن على عميد كلية الإعلام بجامعة المدينة، معقب الجلسة، محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، الإعلامي جمال الشاعر، إسماعيل الششتاوي رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، ماجد منير رئيس تحرير الأهرام، وطارق سعده نقيب الإعلاميين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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