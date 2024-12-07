سعر الريال السعودي في مصر اليوم.. السبت 7-12-2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 07:31 صباحاً - سعر الريال السعودي اليوم.. شهد سعر الريال السعودي استقراراً ملحوظاً أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم السبت 7-12-2024 استقراراً ملحوظاً وفقاً لآخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات أمام الجنيه المصري ويتسأل الكثير من الناس عن حركة سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم تحديث يومي.

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سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 13.29 جنيه للشراء، 13.33 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصرى:

يبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.27 جنيه للشراء 13.32 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بنك مصر:

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 13.27 جنيه للشراء 13.32 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي:

عرض البنك التجاري الدولي سعر الريال السعودي عند 13.30 جنيه للشراء13.33 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي:

سجل سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 13.18 جنيه للشراء، 13.36 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي:

وسجل سعر الريال السعودي في بنك فيصل 13.27 جنيه للشراء 13.33 جنيه للبيع.