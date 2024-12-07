وزير الأوقاف يفتتح اليوم المسابقة العالمية للقرآن بالعاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 06:20 صباحاً - تنظم وزارة الأوقاف اليوم السبت، المسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم، بـ مركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية.

وأناب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف في افتتاح المسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم التي تعقدها وزارة الأوقاف في الفترة من ٧ - ١٠/ ١٢/ ٢٠٢٤، بمسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد الدكتور أسامة فخري الجندي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المساجد والقرآن الكريم، بـ وزارة الأوقاف أن النسخة الحادية والثلاثين من المسابقة العالمية للقرآن الكريم تحمل اسم القارئ الشيخ محمد رفعت، وأن عدد المشاركين هذا العام بلغ 141 متسابقًا من 60 دولة تمثل إفريقيا وآسيا وأوروبا، إلى جانب مرشحى الأزهر الشريف، ولأول مرة، أجريت التصفيات التمهيدية للمسابقة عبر الإنترنت، ما أسفر عن تأهل 99 متسابقًا، وهو رقم غير مسبوق فى تاريخ المسابقات العالمية.

وأضاف قدّمت الوزارة أفرعًا جديدة فى المسابقة تشمل حفظ القرآن وتفسيره، إلى جانب وجوه إعرابه وأسباب نزوله، تعزيزًا للفهم الصحيح للنصوص القرآنية ومواجهة الفكر المتطرف. وبلغت قيمة الجوائز أحد عشر مليون جنيه، ما يجعلها الأعلى فى تاريخ المسابقات العالمية للقرآن الكريم، تأكيدًا لأهمية هذا الحدث ودعمه المتواصل لخدمة القرآن وأهله.



تشمل المسابقة الأفرع التالية:

الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم (برواية حفص عن عاصم) مع تجويده وتفسيره ومعرفة أسباب النزول لغير الأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بشرط إلا يزيد السن وقت الإعلان على 35 عامًا.

• الجائزة الأولى: مِليون جنيه.

• الجائزة الثانية: 600 (ستمائة) ألف جنيه.

• الجائزة الثالثة: 400 (أربعمائة) ألف جنيه.

بشرط إلا يكون قد سبق للمتقدم الفوز بأى من المراكز الأولى ذات الجوائز المالية فى أى نسخة من نسخ المسابقة.

الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم (برواية حفص عن عاصم) وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية، بشرط إلا يزيد السن وقت الإعلان عن 30 عامًا.

• الجائزة الأولى: 600 (ستمائةِ) ألفَ جنيه.

• الجائزة الثانية: 500 (خمسمائة)ألف جنيه.

• الجائزة الثالثة: 400 (أربعمائة) ألف جنيه.

• الجائزة الرابعة: 300 (ثلاثمائة) ألف جنيه.

• الجائزة الخامسة: 200 (مائتا) ألف جنيه.

بشرط إلا يكون قد سبق له الفوز بأى من المراكز الأولى ذات الجوائز المالية فى أى نسخة من نسخ المسابقة.

الفرع الثالث للناشئة: حفظ القرآن الكريم (برواية حفص عن عاصم أو ورش عن نافع أو كلتيهما) مع تفسير الجزأين التاسع والعشرين والثلاثين فى ضوء كتاب البيان على المنتخب فى تفسير القرآن الكريم، مشيرا إلى أن

• الجائزة الأولى: 600 (ستمائة) ألف جنيه.

• الجائزة الثانية: 400 (أربعمائة) ألف جنيه.

• الجائزة الثالثة: 300 (ثلاثمائة) ألف جنيه.

بشرط إلا يكون قد سبق له الفوز بأى من المراكز الأول ذات القيمة المالية فى أى نسخة من نسخ المسابقة.

الفرع الرابع: حفظ القرآن الكريم (برواية حفص عن عاصم أو ورش عن نافع أو كلتيهما) مع تجويده وتفسيره ووجوه إعرابه للأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بشرط إلا يزيد السن وقت الإعلان عن 35 عامًا، ويشترط إلا يكون قد فاز بالمركز الأول فى أى من دورات المسابقة.

الجائزة الأولى: 600 (ستمائة) ألف جنيه.

الجائزة الثانية: 400 (أربعمائة) ألف جنيه.

الفرع الخامس: ذوو الهمم حفظ القرآن الكريم (برواية حفص عن عاصم أو ورش عن نافع أو كلتيهما) مع تفسير الجزء الثلاثين فى ضوء كتاب البيان على المنتخب فى تفسير القرآن الكريم، بشرط إلا يزيد السن عن 25 عامًا.

الجائزة الأولى: 600 (ستمائة) ألف جنيه.

الجائزة الثانية: 400 (أربعمائة) ألف جنيه.

الجائزة الثالثة: 300 (ثلاثمائة) ألف جنيه.

الفرع السادس: الأسرة القرآنية حفظ القرآن الكريم (برواية حفص عن عاصم أو ورش عن نافع أو كلتيهما) مع فهم معانيه ووجوه إعرابه، بشرط إلا يقل عدد أفراد الأسرة المتقنة للحفظ عن ثلاثة أفراد، وبشرط إلا يكون قد سبق للأسرة الفوز بأى من المراكز الأربعة الأول.

الأسرة الأولى: مليون وخمسون ألف جنيه.

الأسرة الثانية: ستمائة ألف جنيه.

الفرع السابع (المستحدث فى هذه المسابقة): فرع ترجمات معانى القرآن الكريم لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وخريجى كليات وأقسام اللغات الأجنبية وغيرهم من خريجى الجامعات بشرط إجادة اللغتين العربية والأجنبية تحدثًا وكتابة فى اللغة المترجم منها واللغة المترجم إليها من خلال إجادة المتسابق لفهم معانى القرآن الكريم باللغتين العربية والأجنبية التى يختارها مع اجتيازه الاختبارات المقررة فى ذلك تحريريًّا وشفويًّا بالجدارة والكفاءة، فى ضوء ترجمات كتاب المنتخب الصادرة عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بشرط إلا يزيد السن عن 35 عامًا لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وأل، مع إجادة التلاوة فقط.

الجائزة الأولى: 600 (ستمائة) ألف جنيه.

الجائزة الثانية: 400 (أربعمائة) ألف جنيه.

بالإضافة إلى عدة جوائز تشجيعية بقيمة 750 (سبعمائة وخمسين) ألف جنيه.

علمًـا بأن جميـع فـروع المسابقـة مفتوحـة للجنسين، بشـرط إلا يكـون المتسابـق قـد سبق له أن فـاز فى أى عام سابق بأى مركز من المراكز الأولى ذات الجوائز المالية فى أى فرع من فروع المسابقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.