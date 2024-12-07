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قمة بين الرئيس السيسي ورئيسة وزراء الدنمارك اليوم لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات - أخبار كلمتك

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قمة بين الرئيس السيسي ورئيسة وزراء الدنمارك اليوم لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات - أخبار كلمتك

قمة بين الرئيس السيسي ورئيسة وزراء الدنمارك اليوم لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 05:53 صباحاً - يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، مباحثات مهمة مع رئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدريكسن، في اليوم الثالث لزيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس السيسي إلى الدنمارك.

ومن المتوقع أن تركز القمة على سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان الرئيس السيسي عقد مباحثات مهمة - في وقت سابق أمس - مع ملك الدنمارك فريدريك العاشر، أكد - خلالها - تطلعه لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدنمارك في جميع المجالات.

وأجريت مراسم استقبال رسمية رفيعة المستوى للرئيس السيسي بالقصر الملكي بكوبنهاجن اليوم، وفقاً للبروتوكولات المتبعة في زيارات الدولة، حيث عُزف السلام الجمهوري المصري، ثم جرى استعراض حرس الشرف.

كما قام الرئيس السيسي بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول، ثم انتقل الرئيس برفقة ملك وملكة الدنمارك إلى قصر أمالينبورج بواسطة عربات تجرها الخيول.

وافتتح الرئيس السيسي وملك الدنمارك بالعاصمة كوبنهاجن، المؤتمر الاقتصادي المصري الدنماركي، حيث أطلق الرئيس السيسي والملك فريدريك العاشر، مجلس الأعمال بين البلدين، بحضور عدد من رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات المصرية والدنماركية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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