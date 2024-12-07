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محافظة الجيزة تستقبل اليوم المستثمرين الصناعيين لحل مشاكل المصانع المتعثرة - أخبار كلمتك

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محافظة الجيزة تستقبل اليوم المستثمرين الصناعيين لحل مشاكل المصانع المتعثرة - أخبار كلمتك

محافظة الجيزة تستقبل اليوم المستثمرين الصناعيين لحل مشاكل المصانع المتعثرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 05:16 صباحاً - يعقد محافظة الجيزة اليوم السبت لقاءً هامًّا يجمع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ومحافظ الجيزة مع نخبة من المستثمرين الصناعيين بالمحافظة، ويأتي هذا اللقاء في إطار سعي الحكومة لحل مشاكل المصانع المتعثرة ودعم القطاع الصناعي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.

 

أهداف اللقاء مع المستثمرين الصناعيين

ويهدف اللقاء إلى مناقشة التحديات التي تواجه المصانع المتعثرة وإيجاد حلول عملية لها، والاستماع إلى مطالب المستثمرين والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم، ووضع خطط عمل واضحة لتشغيل المصانع المتوقفة وتفعيل دورها في الاقتصاد الوطني، وتعزيز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الجديدة.
 

محافظة الجيزة توجه دعوة للمستثمرين

وتدعو محافظة الجيزة جميع المستثمرين في المناطق الصناعية بالمحافظة لحضور هذا اللقاء وعرض مطالبهم واقتراحاتهم.

 وتؤكد المحافظة على أهمية هذا اللقاء في وضع حلول جذرية للمشاكل التي تواجه القطاع الصناعي.

 

توقعات بنجاح اللقاء

ومن المتوقع أن يسفر هذا اللقاء عن نتائج إيجابية تساهم في تحسين الأداء الاقتصادي للمحافظة ودعم الصناعة الوطنية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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