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اليوم، إعادة تشغيل الطريق الدائري القوس الغربي بعد انتهاء أعمال الأتوبيس الترددي - أخبار كلمتك

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اليوم، إعادة تشغيل الطريق الدائري القوس الغربي بعد انتهاء أعمال الأتوبيس الترددي - أخبار كلمتك

اليوم، إعادة تشغيل الطريق الدائري القوس الغربي بعد انتهاء أعمال الأتوبيس الترددي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 02:23 صباحاً - أكدت الهيئة العامة للطرق والكباري أنها تعمل على إعادة تشغيل الطريق الدائري، بشكل كامل اليوم السبت، وذلك بعد الغلق الجزئي عند منزل "القوس الغربي" المؤدي إلى ميدان الرماية بالاتجاه القادم من مناطق (صفط اللبن– المريوطية)، وذلك لتنفيذ أعمال مشروع الأتوبيس الترددي.

 

غلق الطريق الدائري 

وكانت هيئة الطرق والكبارى قد أغلقت منطقة الأعمال لتنفيذ مشروع الـأتوبيس الترددي من 6 أيام عند منزل الطريق الدائري "القوس الغربي" المؤدي إلى ميدان الرماية بالاتجاه القادم من مناطق (صفط اللبن– المريوطية)، ابتداءً من الساعة 7 صباح السبت 30/ 11/ 2024 وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتنفيذ القواعد الخرسانية الخاصة بتوسعة الطريق الدائرى أعلى منزل الطريق الدائرى لمنطقة الرماية.

وتابعت: تم تحويل الحركة المرورية للمركبات أعلى الطريق الدائرى للقادم من مناطق (صفط اللبن –المريوطية)، وترغب بالسير باتجاه المنزل المؤدي إلى ميدان الرماية تقوم باستكمال السير أعلى الطريق الدائري في اتجاه طريق الواحات، ثم النزول يمينًا لوصلة حازم حسن (وصلة الكابلات)، في اتجاه طريق اسكندرية الصحراوى، ثم النزول يمينًا مع نهاية الوصلة لطريق إسكندرية الصحراوي في اتجاه ميدان الرماية.

واختتمت: كما يتم بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتعيين الخدمات المرورية اللازمة مع قيام الهيئة العامة للطرق والكباري بوضع المساعدات الفنية وجميع اللافتات الإرشادية بنطاق الأعمال لضمان أمن وسلامة المواطنين، وكذلك اللوحات الإرشادية لزوم اتباع التحويلات المرورية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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