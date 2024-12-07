عقب تحريك أسعارها.. إليك أفضل طرق تقليل استهلاك باقات الإنترنت الأرضي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 01:18 صباحاً - يتساءل العديد من الأشخاص حول كيفية تقليل استهلاك الإنترنت المنزلي، عقب الزيادة الأخيرة التي أقرتها شركات الاتصالات بالنسبة لـ باقات الإنترنت المنزلي وكروت الشحن.

وتستعرض كلمتك، لقرائها في السطور التالية، خطوات تقليل استهلاك الإنترنت الأرضي، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنـــــــــا.

خطوات تقليل استهلاك الإنترنت الأرضي

- إغلاق من جميع الهواتف الذكية المتصلة بشبكة الواي فاي خاصية التحديث التلقائي للتطبيقات.

- تقليل مشاهدة مقاطع الفيديوهات مع تقليل جودة المقطع بحيث تناسب الباقة.

- إخفاء شبكة الواي فاي، حيث إن عدم إخفاء الشبكة واستخدامها من قبل أكثر من شخص يؤدي إلى سرعة استهلاكها.

- تقليل سرعة شبكة الإنترنت، فترتفع سرعة الإنترنت من خلال عمليات التحميل والتنزيل والتي تؤدي إلى استهلاك الانترنت بشكل أسرع.

- مراقبة التطبيقات التي تستهلك البيانات

أسعار باقات الإنترنت الجديدة بعد الزيادة

- يبلغ سعر باقة ميجا 250 جيجابايت 604.2 جنيه شهريا.

- يبلغ سعر باقة ميجا 600 جيجابايت 1185.6 جنيه شهريا.

- يبلغ سعر باقة ميجا 1 تيرا بايت 1778.4 جنيه شهريا.

- يبلغ سعر باقة الترا 250 جيجابايت 798 جنيهًا شهريا.

- ويبلغ سعر باقة الترا 600 جيجابايت 1402.2 جنيه شهريا.

- ويبلغ سعر باقة ماكس 1 تيرا بايت 2006.4 جنيه شهريا.

مع العلم بأن الأسعار السابقة نهائية بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

أسعار باقات الإنترنت الجديدة في الشركة المصرية للاتصالات وي

وجاءت أسعار باقات المصرية للاتصالات «we» الجديدة كالتالي:

- ويبلغ سعر باقة سوبر 140 جيجابايت بـ 239.4 جنيه شهريًا، بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

- يبلغ سعر باقة سوبر 200 جيجابايت بـ 330.6 جنيه شهريًا، بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

- يبلغ سعر باقة سوبر 250 جيجابايت بـ410.4 جنيه شهريًا، بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

- يبلغ سعر باقة سوبر 400 جيجابايت 649.8 جنيه شهريًا، بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

- يبلغ سعر باقة سوبر 600 جيجابايت 850 جنيهًا شهريًا، بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

- يبلغ سعر باقة سوبر 1 تيرا بايت 1550.4 جنيه شهريًا، بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.