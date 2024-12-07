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برعاية الرئيس السيسي.. انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم اليوم - أخبار كلمتك

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برعاية الرئيس السيسي.. انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم اليوم - أخبار كلمتك

برعاية الرئيس السيسي.. انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 01:02 صباحاً - تعقد وزارة الأوقاف اليوم السبت المسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم وتختتم أعمالها يوم الثلاثاء المقبل، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وحضور وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري.

وقال وزير الأوقاف إن تنظيم مصر للمسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم يحمل العديد من الدلالات، فهي تعبر عن مسيرة ممتدة تقوم فيها مصر برعاية القرآن الكريم ورعاية حفظته والحفاوة بهم واستقبالهم من كافة أنحاء العالم، مؤكدا أن مصر هي قبلة العالم الإسلامي، حيث نزل القرآن الكريم في مكة ورتل وتلي في أرض الكنانة مصر.

وأوضح أن مصر راعية القرآن الكريم منذ أن دخل أرضها وأنها مازالت تدعم جميع المواهب العبقرية.. لافتا إلى أن كبار الأئمة كانوا من أرض الكنانة مثل الإمام الشاطبي والمتولي وغيرهم.

وقال إنه سيطلق على المسابقة اسم القارئ الشيخ محمد رفعت، موضحا أنه بلغ عدد المشاركين فيها 141 متسابقًا من 60 دولة إلى جانب مرشحي الأزهر الشريف ولأول مرة، أجريت التصفيات التمهيدية للمسابقة عبر الإنترنت، ما أسفر عن تأهل 99 متسابقًا، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المسابقات العالمية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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