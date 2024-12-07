اليوم.. محافظ القاهرة يفتتح سوق اليوم الواحد بالمرج - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 01:02 صباحاً - يفتتح الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اليوم السبت رابع أسواق اليوم الواحد بالقاهرة والتى تتم بالتعاون بين محافظة القاهرة ووزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير السلع الغذائية عالية الجودة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق بـ ٢٠%، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة.

تقام السوق في حي المرج، وتوفر جميع السلع الأساسية من لحوم ودواجن وزيت وسكر وأرز، وغيرها من السلع التي تحتاجها الأسر.