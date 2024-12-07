بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم السبت 7 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 12:25 صباحاً - مواقيت الصلاة اليوم.. ترتفع معدلات البحث من قِبل الكثير من المسلمين عن مواقيت الصلاة بشكل دوري حتى يؤدوا الفريضة في أوقاتهم، وهناك بعض الأشخاص يرتبون جدول يومهم على مواعيد الصلاة.

مواقيت الصلاة اليوم

ينشر موقع الأسبوع مواقيت الصلاة اليوم السبت 7 ديسمبر 2024 وفقًا للتوقيت المحلي لمدينة القاهرة الكبرى وعدد من محافظات الجمهورية، ولمزيد من الخدمات التي يقدمها موقع الأسبوع اضغط هنـــا.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:06 ص

موعد صلاة الظهر 11:47 ص

موعد صلاة العصر 37: 2 م

موعد صلاة المغرب 4:56 م

موعد صلاة العشاء 6:18 م

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:13 ص

موعد صلاة الظهر 11:52 ص

موعد صلاة العصر 2:39 م

موعد صلاة المغرب 4:58 م

موعد صلاة العشاء 6:21 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:03 ص

موعد صلاة الظهر 11:43 ص

موعد صلاة العصر 2:32 م

موعد صلاة المغرب 4:51 م

موعد صلاة العشاء 6:13 م

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:51 ص

وقت صلاة الظهر 11:35 ص

موعد صلاة العصر 2:29 م

وقت صلاة المغرب 4:49 م

وقت صلاة العشاء 6:09 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:54 ص

موعد صلاة الظهر 11:41 ص

موعد صلاة العصر 40: 2 م

موعد صلاة المغرب 5:02 م

موعد صلاة العشاء 6:19 م