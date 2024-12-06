موعد صرف معاشات يناير 2025.. حتقبض كام بعد الزيادة الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 6 ديسمبر 2024 11:19 مساءً - كم ستبلغ قيمة معاش يناير 2025، حنقبض كام شهر يناير بعد زيادة المعاشات، أسألة عديدة تدور في أذهان أصحاب المعاشات منذ الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للمعاشات اعتبارا من معاش يناير.

وأعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، موعد صرف معاشات شهر يناير 2025، وقيمة المعاش عقب الزيادة الجديدة التي تُطبق مطلع الشهر المقبل، مما أدى إلى تزايد معدلات البحث في الآونة الأخيرة من قبل المواطنين لمعرفة قيمة المعاش الجديدة بحسب كل فئة في المجتمع.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2025

وترصد كلمتك، لقرائها في السطور التالية، موعد صرف معاشات شهر يناير 2025، وقيمة المعاشات بحسب كل فئة في المجتمع، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنــــــــــا.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2025

حددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي موعد صرف معاشات شهر يناير 2025، مشيرة إلى أن المستحقات تتوفر في ماكينات الصراف الآلي ومنافذ البريد اعتبارًا من أولى أيام يناير المقبل، وتستمر حتى نهاية الشهر ذاته، وذلك للمواطنين المستفيدين من المعاشات.

أماكن صرف معاشات شهر يناير 2025

وأشارت الهيئة إلى أن المواطنين أصحاب المعاشات يمكنهم صرف المستحقات مطلع الشهر المقبل عبر العديد من الطرق المختلفة ومتمثلة في الآتي:

- ماكينات الصرف الآلي ATM.

- المحافظ الإلكترونية.

- منافذ البريد المصري.

- منافذ شركة فوري.

- فروع البنوك المختلفة.

رابط الاستعلام عن معاشات يناير 2025

- الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بالضغط هنـــــــــــا.

- اضغط على أيقونة «صاحب معاش» واختر الخدمات التأمينية.

- اضغط على الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- أكتب الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

- وفي الخطوة الأخيرة اضغط على استعلام لتظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بك.

قيمة معاش شهر يناير 2025 بعد زيادة الحد الأدنى

- قيمة معاش الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا.

- قيمة معاش الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا.

- قيمة معاش الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا.

- قيمة معاش الشريحة الرابعة: 2300 جنيهًا.

- قيمة معاش الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا.

- قيمة معاش الشريحة السادسة: 2990 جنيها.

- قيمة معاش الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا.

- قيمة معاش الشريحة الثامنة: 3680 جنيها.

- قيمة معاش الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا.

- قيمة معاش الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا.

- قيمة معاش الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا.

- قيمة معاش الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا.

- قيمة معاش الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهًا.

- قيمة معاش الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيهًا.