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تحرير 24 محضر ضبط جمركي بمبنى الركاب 3 بمطار القاهرة (صور) - أخبار كلمتك

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تحرير 24 محضر ضبط جمركي بمبنى الركاب 3 بمطار القاهرة (صور) - أخبار كلمتك

تحرير 24 محضر ضبط جمركي بمبنى الركاب 3 بمطار القاهرة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 10:27 مساءً - نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي في تحرير ٢٤ محضر ضبط جمركي، في مبنى الركاب رقم ٣، ضمن ٥٧ محضر ضبط جمركي تم تحريرهم على مستوى الإدارة المركزية خلال شهر نوفمبر الماضي. 

تحرير 24 محضر ضبط جمركي في مبنى الركاب رقم 3

 حيث تحررت المحاضر من رقم  ٢٣٨ وحتى رقم ٢٦٢ لسنة ٢٠٢٤ بالإدارة الأولى برئاسة عبد العظيم حمادة، وتامر قاسم النائب، حيث جاء محضري ضبط جمركي أرقام ٢٣٨ و٢٤٩ عبارة عن ٤١ عبوة مخدرات متنوعة مخدرة وأكياس بداخلهم نبات الماريجوانا، ومحضري ضبط أرقام ٢٥١ و٢٥٤ الأول عبارة عن ثمانية تليفونات والثاني عبارة عن ١١ عبوة مخدرات متنوعة. 

وحررت الإدارة الثانية برئاسة سيد ممدوح ونائبه أحمد أبو بكر كل من محاضر الضبط أرقام ٢٤١ و٢٥٦ و٢٥٨ و٢٦٢ الأول عبارة عن كميات من الشرائط المخدرة والثاني عبارة عن عبوات لمخدرات متنوعة والثالث عبارة عن ٣٤ تليفون، ٢٢ جهاز كمبيوتر، ١٦٨ وحدة إكسسوار كمبيوتر، ٥٧ وحدة إكسسوار تليفون محمول والرابع عبارة عن ١٤ آيفون.

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بينما حررت الإدارة الثالثة برئاسة رأفت وهيب ونائبته اميرة طلبة كل من محاضر ضبط أرقام ٢٣٩ و٢٤٢ و٢٤٣ و٢٤٤ و٢٤٥ و٢٤٧ و٢٦٠ عبارة عن شرائط وعبوات وزجاجات مخدرة، ١٨٧ "باروكة" شعر طبيعي و٣٠٠ قطعة غيار خاصة بالمناظير الطبية وشرائط وأقراص مخدرة وأسلحة بيضاء ونظارة مزودة بكاميرات.


وأخيرا قامت الإدارة الرابعة برئاسة الدكتور حسين هيكل ونائبه أحمد فؤاد الدلهماوي بتحرير كل من محاضر ضبط جمركي ارقام ٢٤٠ و٢٤٦ و٢٥٢ و٢٥٣ و٢٥٩ و٢٦١ عبارة عن مناظير تُركب على سلاح ناري و١٣١٦ قرص لدواء cytotec الخاص بالإجهاض شرائط لـعقاقير مخدرة وعبوات بها مواد مخدرة.


تمت عمليات الضبط بالمشاركة والتنسيق المستمر والمثمر مع إدارات الفحص بالأشعة برئاسة الدكتور سعد سالم رئيس الإدارة المركزية لجمارك تكنولوجيا الالتزام وأحمد عبد الرؤوف مدير إدارة العمليات بالمطار، وبمتابعة ودعم مستمر من رئيس مصلحة الجمارك السابق الشحات غتوري والأستاذ شريف الكيلاني نائب وزير المالية والمشرف على مصلحة الجمارك، وأحمد كجوك وزير المالية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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