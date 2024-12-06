عمرو ناصف: «حمص» قد تشهد حمامات من الدماء حال وصلت المعركة إليها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 6 ديسمبر 2024 10:06 مساءً - قال الإعلامي عمرو ناصف، إن ما يحدث في سوريا يؤثر بالسلب على المنطقة العربية ودول الجوار، لافتاً إلى أن الجيش السوري رأى أن الهجوم قد يسبب خسائر فادحة وسط صفوف المدنيين، فقرر الانسحاب التكتيكي من أجل إعادة التنظيم والتخطيط، بدون تشكيل خطر.

وأضاف عمرو ناصف في حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، خلال برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" أن العدو الصهيوني يريد استمرار ما يحدث في سوريا إيذانا منه بتحقيق مخطط التقسيم ومشروع القرن، موضحاً أن حمص قد تشهد حمامات من الدماء حال وصلت المعركة إليها بين الجيش والميليشيات.

وأوضح أن أبو محمد الجولاني أعيدت برمجته في السجن الأمريكي بعد حبسه وأعيد تفكيره بأنه ضد النظام السوري بعد أن كان ينتقد ويحارب النظام الأمريكي، معقباً:"أثق في الجيش السوري ودعم المواطنين لنظام الحكم برئاسة بشار الأسد.، ولم تعرف سوريا استقرارا إلا في حكم بشار الأسد".