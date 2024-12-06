الصحة: المنظومة الصحية على رأس أولويات الرئيس السيسي منذ قيادته البلاد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 6 ديسمبر 2024 10:06 مساءً - أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، قيادة البلاد، أصبحت المنظومة الصحية بجوانبها على رأس أولوياته، قائلًا: «جرى تطوير البنية التحتية والمنشآت التي تقدم الخدمات الصحية، مع وجود أكثر من 1219 مشروعا لتطوير البنية التحتية من عام 2014 حتى العام الجاري، بتكلفة تقارب 177 مليار جنيه في 27 محافظة».

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، اتحدث عن الإنفاق على المنشآت والتجهيزات، وليس عن إجمالي الإنفاق على منظومة الصحة بشكل عام، إذ يتجاوز ما جرى إنفاقه على المنظومة بشكل عام، تريليون جنيه، متابعا: «في العامين الماضيين، جرى الانتهاء من 24 مشروعا في 11 محافظة، بتكلفة 7 مليارات و340 مليون جنيه، وفي العام المالي 2024-2025، هناك 20 مشروعا آخر في 11 محافظة، بتكلفة 10 مليارات و700 مليون جنيه».

وتابع: «خطة 2025- 2026، تشمل 54 مشروعا في 24 محافظة، بالإضافة لما يقرب من 10 آلاف و600 سرير، بتكلفة تقارب 60 مليار و600 مليون جنيه، بالإضافة إلى المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل، التي ستبدأ في 5 محافظات، بعد بداية المرحلة الأولى في 6 محافظات: (دمياط - كفر الشيخ - المنيا - مطروح - شمال سيناء)، تتضمن تطوير 11 مستشفى وإنشاء 19 مستشفى جديدة لزيادة عدد الأسرة في هذه المحافظات، بمقدار 5500 سرير تقريبا، وإنشاء 534 وحدة رعاية أولية».