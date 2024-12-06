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الإعلامي عمرو ناصف: من يظن أن مصر ليست مستهدفة عليه أن يعيد حساباته - أخبار كلمتك

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الإعلامي عمرو ناصف: من يظن أن مصر ليست مستهدفة عليه أن يعيد حساباته - أخبار كلمتك

الإعلامي عمرو ناصف: من يظن أن مصر ليست مستهدفة عليه أن يعيد حساباته - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 6 ديسمبر 2024 09:50 مساءً - قال الإعلامي عمرو ناصف، إن سقوط سوريا يعني سقوط المنطقة العربية لافتاً إلى أن المخطط يستهدف العديد من الدول العربية، ومن يظن أن مصر ليست مستهدفة، فعليه أن يعيد حساباته".

وأضاف ناصف خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار: على قناة "صدى البلد" أن نتنياهو سيترك إيران إلى ترامب، و سقوط سوريا سوف يؤثر سلباً على قوة إيران في العالم، موضحاً أن حزب الله رفض قصف أهداف مدنية إسرائيلية،

وأوضح عمرو ناصف، أن حمص هي المحافظة الأكبر في سوريا وعدد الكتل بها متساوي، وأن نتنياهو فكر في أن تكون الضربة الموجعة في سوريا، بعدما فشل في تحقيق أهدافه في غزة ولبنان، مشيراً إلى أن سوريا تواجه الآن مخطط التقسيم.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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