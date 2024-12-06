ملكة الزخات الشهابية وأفضلها، شهب الجوزاء تزين السماء 13 و14 ديسمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 09:36 مساءً - كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ علم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن شهب الجوزاء Geminids أو التوأميات ملكة الزخات الشهابية تزين السماء ليلتي 13 و14 ديسمبر، ويفضلها الكثيرون من هواة الفلك ومحبو مراقبة السماء.



شهب التوأميات أفضل الزخات الشهابية

وتُعتبر أفضل الزخات الشهابية على مدار السنة، حيث يصل عدد الشهب فيها إلى 120 شهابا في الساعة بالإضافة إلى تعدد ألوانها، وتنتج زخة التوأميات من الحطام الغباري الذي يخلفه كويكب فايثون 3200 الذي تم اكتشافه عام 1982..

وتهطل شهب التوأميات سنويا من 7 إلى 17 ديسمبر وتبلغ ذروتها هذا العام في ليلة 13 وفجر 14 ديسمبر.

و تكون أفضل مشاهدة للشهب من مكان مظلم تماما بعيدا عن أضواء المدينة حيث تسقط الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة الجوزاء (التوأم) وهو سبب تسميتها، ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان آخر بالسماء.

وجدير بالذكر أن الزخات الشهابية عموما تُرى بالعين المجردة ولا تحتاج مناظير أو تلسكوبات فلكية بشرط البعد عن إضاءة المدينة وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء، ولا يوجد أي مخاطر لزخات الشهب على الإنسان إذ إنها تدخل الغلاف الجوي وتحترق فيه على ارتفاع أكثر من 70 كيلو متر من سطح الأرض.

ويكون كوكب المشتري (عملاق كواكب المجموعة الشمسية) في حالة تقابل مع الشمس 7 ديسمبر، أي عندما تغرب الشمس في جهة الغرب يشرق المشتري من جهة الشرق، ويظل مرئيا في السماء طوال الليل، ويغرب عندما تلوح الشمس بالشروق صباح اليوم التالي وهو أفضل وقت لرؤية كوكب المشتري بالعين المجردة خلال العام، كما يمكن استخدام النظارات المعظمة أو التلسكوبات الصغيرة لرصد وتصوير أقمار المشتري الكبرى المشهورة.

القمر يقترن بكوكب زحل

يتراءى القمر في 8 ديسمبر في وسط السماء مقترنا مع كوكب زحل (لؤلؤة كواكب المجموعة الشمسية) بعد غروب الشمس مباشرة، حيث نراهما متجاوران حتى بداية غروب المشهد في الـ 10:30 مساء تقريبا.

ويتراءى القمر في 8 ديسمبر في طور التربيع الأول، حيث يتراءى نصف قرص القمر فقط مضيئا في منتصف السماء وقت غروب الشمس تقريبا، وتبلغ نسبة لمعانه 50%، علما بأن الجزء المضيء من القمر يشير دائما إلى اتجاه الشمس (اتجاه الغرب) حتى لو كانت الشمس تحت الأفق ومن ثم يتحرك القمر في السماء بمرور الساعات نحو الغرب إلى أن يبدأ بالغروب عند منتصف الليل تقريبا

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