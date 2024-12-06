القابضة للصناعات الغذائية تنظم غدا سوق اليوم الواحد بالمرج - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 6 ديسمبر 2024 09:33 مساءً - تنظم الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية غدًا السبت، سوق اليوم الواحد بمنطقة المرج بالتنسيق مع محافظة القاهرة والذي سيتم افتتاحه للمرة الأولى لخدمة أهالي المنطقة وتلبية احتياجاتهم.

وقالت وزارة التموين والتجارة في بيان اليوم الجمعة إن ذلك يأتي في إطار تعميم تجربة أسواق اليوم الواحد بكل المحافظات لتكثيف ضخ السلع الغذائية للمواطنين.

وبالتوازي مع افتتاح سوق اليوم الواحد غدًا بمنطقة المرج، تستمر أسواق اليوم الواحد المفتوحة بمحافظتي القاهرة والجيزة بمناطق مدينة نصر وحلوان والأميرية وإمبابة في العمل بتنظيم من الشركة القابضة للصناعات الغذائية وبالتعاون مع المحافظات لضمان توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة مع تقليل حلقات التداول.